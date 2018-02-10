'İsrail'in Kendini Savunma Hakkı Var'

ABD Savunma Bakanlığı, İsrail’in kendini savunma hakkı olduğunu belirtti. Açıklama, İsrail’in Suriye’de Suriye ve İran hedeflerine yaptığı operasyon sonrasında geldi.

Pentagon sözcüsü Adrian Rankine-Galloway, ‘İsrail güvenlik konusunda bölgedeki en yakın ortağımız ve biz İsrail topraklarına ve halkına yapılan tehditlere karşı İsrail’in kendini savunma hakkını destekliyoruz’ dedi.

İsrail, uçaksavar ateşiyle bir savaş uçağının düşürülmesine karşılık verdi.

İsrail, İran’a ait olduğunu iddia ettiği bir insansız hava aracının, İsrail’in hava sahasına girmesinden sonra, Suriye’deki İran ve Suriye hedeflerine operasyon düzenlemiş ve Suriye de İsrail jetini düşürmüştü.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le konuştuktan sonra, İsrail’in kendini savunma hakkı olduğunu belirtti.

Netenyahu, ‘Suriye’den gelecek saldırılara karşı kendimizi savunma hakkı ve zorunluluğumuz olduğunu Putin’e ilettim’ diye konuştu.

Netenyahu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’la da görüştü.