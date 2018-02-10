'İsrail'in Kendini Savunma Hakkı Var'

ABD Savunma Bakanlığı, İsrail’in kendini savunma hakkı olduğunu belirtti. Açıklama, İsrail’in Suriye’de Suriye ve İran hedeflerine yaptığı operasyon sonrasında geldi.
Pentagon sözcüsü Adrian Rankine-Galloway, ‘İsrail güvenlik konusunda bölgedeki en yakın ortağımız ve biz İsrail topraklarına ve halkına yapılan tehditlere karşı İsrail’in kendini savunma hakkını destekliyoruz’ dedi.
İsrail, uçaksavar ateşiyle bir savaş uçağının düşürülmesine karşılık verdi.
İsrail, İran’a ait olduğunu iddia ettiği bir insansız hava aracının, İsrail’in hava sahasına girmesinden sonra, Suriye’deki İran ve Suriye hedeflerine operasyon düzenlemiş ve Suriye de İsrail jetini düşürmüştü.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le konuştuktan sonra, İsrail’in kendini savunma hakkı olduğunu belirtti.
Netenyahu, ‘Suriye’den gelecek saldırılara karşı kendimizi savunma hakkı ve zorunluluğumuz olduğunu Putin’e ilettim’ diye konuştu.
Netenyahu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’la da görüştü.
Suriye devlet televizyonunda, Suriye’nin yeni bir İsrail saldırısına yanıt verdiği belirtildi.
Kendilerini uçaktan fırlatarak kurtaran düşürülen İsrail uçağının iki pilotundan birinin ağır yaralı olduğu belirtiliyor.
Öte yandan İran Devrim Muhafızları komutanı Huseyim Selami, ‘İsrail’den gelen bu tarz haberleri doğrulamıyoruz’ dedi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Bahram Kasım da, İsrail’in iddialarının ‘saçma’ olduğunu belirtti.
İsrail ordusu sözcüsü, ‘Bu İsrail topraklarına yapılmış ciddi bir İran saldırısı. İran bölgeyi bir maceranın içine sürüklemeye çalışıyor ve nasıl sonuçlanacağını da bilmiyor. Bu saldırılar dan kim sorumluysa bedelini ödeyecek’ dedi.
Ancak Suriye ordusu ve müttefikleri, insansız hava aracının, İsrail hava sahasını delmediğini belirtti ve aracın IŞİD militanları hakkında istihbarat toplamak için olağan görevlerinden birinde olduğunu söyledi.
Suriye Savunma Bakanı, websitesinde yapılan açıklamada, hava savunma güçlerinin, İsrail’in saldırısına başarıyla karşılık verdiğini ve birden fazla uçağı düşürdüğünü belirtti. Açıklamada bakan, ‘Düşman İsrail, yine askeri üslerimizden birine saldırdı ve hava savunma ekiplerimiz bu saldırıya karşılık verip saldırıyı önledi' dedi.
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