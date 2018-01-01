İsrailli askere vuran Filistinli kıza 12 ayrı suçlama

Son Güncelleme 2 saat önce 01.01.2018 21:39 |2 saat önce

İsrail askerlerine tokat ve tekme attığı video viral olan Filistinli genç kıza, aralarında ağır cezayı gerektiren müessir fiil ve taş atmanın da olduğu 12 farklı suç yöneltildi.

AFP Ahed Tamimi İsrail askerlerine tokat ve tekme attığı video viral olan Filistinli genç kıza, aralarında ağır cezayı gerektiren müessir fiil ve taş atmanın da olduğu 12 farklı suç yöneltildi. 15 Aralık'ta çekilen videoda, aralarında 17 yaşındaki Ahed Tamimi'nin de olduğu bir grup kadın, iki silahlı İsrail askerine bağırırken, vururken ve tekme atarken görülüyor. Aile, işgal altındaki Batı Şeria'daki protestolar sırasında meşru direniş gösterdiklerini söylüyor. Filistinliler genç kızın davranışlarını takdir ederken, İsrail'de pek çok kişi onu propaganda aracı olarak kullandıklarını söyledikleri ailesini suçluyor. Tamimi'nin videoyu kaydeden ve Facebook'a koyan annesine de suçlama yöneltildi. https://twitter.com/Partisangirl/status/946247395850907648 Ahed Tamimi'nin videosu sosyal medyada viral olmuştu. Ahed'in gözaltına alınması sırasında babası, askerlerin biber gazı attığını ve ailenin evinin camlarını kırdıklarını söylemişti. Aktivist Bassem Tamimi, Ahed'in 14 yaşındaki kuzeni Muhammed'in İsrailli askerler tarafından atılan plastik mermi ile yüzünden vurulduğunu söyledi.

Muhammed'in Nabi Salih köyündeki bir protesto sırasında yaralandığı belirtildi. İsrail ordusu protestoda 200 Filistinlinin taş attığını söylemişti. https://twitter.com/koparanugur1/status/943958236218224641 Ahed Tamimi'nin çocukluğunda çekilen bu videosu da internette sıkça paylaşılmıştı. İsrail ordusu: Askerler profesyonelce davrandıOrdunun açıklamasında "Birçok Filistinli yakınlardaki eve girerek, ev sahiplerinin rızasıyla askerlere taş atmaya devam ettiler" dendi. "Güvenlik güçleri isyancıları evden uzaklaştırdı ve yeniden eve girmelerini engellemek için evin kapısında beklemeye başladı. Daha sonra bazı Filistinli kadınlar provokasyonda bulunmak için İsrailli askerlerin karşısına çıktı." İsrail ordusu, videoda görülen iki askerden birinin piyade bölük komutanı olduğunu ve "hiçbir şekilde yanıt vermeyerek profesyonelce davrandığını" söyledi. Videoda, Ahed olduğu belirtilen genç kızın askerlere evin girişini terk etmelerini söylediği duyuluyor. Askerler hareketsiz kalınca, onlara yumruk ve tekme atıyor. Videodaki ikinci bir kadın da askerleri iterek, onlara tekme atıyor.