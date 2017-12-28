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İsrailli askerlerin gözaltına aldığı 16 yaşındaki Fevzi, kefaletle serbest!

DÜNYA HABERLERİ | 28.12.2017 11:57 | Son Güncelleme 51 dakika önce

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesinin ardından başlayan protestolarda gözaltına alınan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuşmalarında bahsettiği 16 yaşındaki Fevzi Cuneydi kefaletle serbest bırakıldı. Fevzi Cuneydi ailesiyle yeniden bir araya geldi.

El Halil kentine bağlı Vadi et-Tuffah Caddesi'nde göz yaşartıcı gaz ve arbededen kaçarak bir yakınının evine giderken gözaltına alındığını anlatan Cuneydi, "Askerler beni alır almaz yere fırlatıp dövmeye başladılar. Vücudumun her yerine vurdular. Başıma vurdular, ayaklarıyla üzerime bastılar. Çok korktum. Neler olduğunu anlamadım. Beni bağlayıp nerede olduğunu bilmediğim bir cezaevine götürdüler. Vücudumda kanamalar vardı ve her yerim ağrıyordu" dedi.

FEVZİ CUNEYDİ'DEN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

​Cezaevinde de gözleri kapalı şekilde darp edildiğini, soruşturma sırasında üzerine soğuk sular döküldüğünü kaydeden Cuneydi, kendisine destek veren herkese, özellikle Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Cuneydi, 7 Aralık'ta işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El Halil şehrinde gözleri bağlanarak çok sayıda asker tarafından gözaltına alınmış, bu görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinin batısındaki Ofer Askeri Mahkemesi'nde önceki görülen duruşmada, Cuneydi’nin 10 bin şekel (11 bin lira) kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verilmişti.

"SAYIN TRUMP BUNLARI SEN GÖRMÜYOR MUSUN?"

Erdoğan, AK Parti'nin genel merkezinde 120. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cuneydi'nin söz konusu fotoğrafı üzerinden ABD'ye yüklenmişti: "İsrail terör devleti, zaten bunlar işgalci. Burada 14-15 yaşındaki bu çocuğa, eli silahlı her türlü teçhizatla beraber, insaf edin, bu yapılan nedir? Bu terörün bir örneği değil mi? Şimdi ben de buradan Sayın (ABD Başkanı Donald) Trump'a sesleniyorum, Sayın Trump bunları sen görmüyor musun? Biz görüyoruz, sen görmüyor musun? Bunlara siz eyvallah mı edeceksiniz, niçin bunlara sessiz kalıyorsunuz? Zulme rıza zulümdür, bu böyle bilinmeli."

Kudüs'ün sembol ismi Cuneydi için flaş karar
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Anahtar Kelimeler:
ABD Kudüs Recep Tayyip Erdoğan israil Fevzi Cuneydi

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Bu Memlekette ; Reis ve Bahçeli gibler ve onların yanında yer alanlar bir konuda Mutâbık kalmışsa Gerisine bk yemek düşer Bu; 1071 de de öyleydi 1453 te de öyle oldu 1920 de de devam etti 15 Temmuzda da Değişmedi!
15 yaşındaymışda çocukmuş işid zihniyeti 10 yaşın altında çocuklara katliam yaptıran zihniyetin kardeşi hamaslılar bunlar terörisr değilse terörist kimdir bu zihniyet nereye bulaşmışsa orda kan dökülüyor
İyi hoş güzelde daha Filistin e ayak basamadık ama sözde dünya lideri yanlış mıyım?
Reis dünya lideri chp nin oksuz trolleri görsün lideri. ağzında lafı geveleyen lider dönemi 1950 lerde kaldı
insanı insan olarak görmeliler siz insana hayvan muamelesi yaparsanız o hayvan bir gün sizi parçalar fırsatını bulunca
@hunkartensi BÜTÜN DİNLER İNSALARI BİRBİRİNE DÜŞÜREN DÜŞMANLAŞTIRAN İNSAN ÜRÜNÜ YAZMALARDIR.3 KUTSAL SANILAN KİTAP,SÜMERLER VE BABİL ÇİVİ YAZMALARINDAN VE EFSANALERİNDEN ESİNLENEREK YAZILMIŞTIR.SÜMERLERİN ÇOK TANRILARI VARDI. BULUNAN ÇİVİ YAZITLARI BİRER DELİLDİR.BİRAZ ARAŞTIRSANIZ KAFANIZI KUMA GÖMMESENİZ.ENİM GİBİ DOĞRU YOLU BULACAKSINIZ.
kardesim elinden tutamiyoruz..muslumanlar olarak bize hakkini helal et..
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