İsrailli bakan, Gazze’deki Hamas liderlerine suikast düzenlenmesini istedi

Parlamentoda, Yahudi Evi Partisi’ni temsil eden, aşırı sağcı ve aynı zamanda yasadışı Yahudi yerleşimci olan Bakan Ariel, dün, bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, “Ordu’nun Gazze’ye saldırılar düzenleyerek bozguncuları öldürmesinin vakti geldi” dedi. İsrail Ordusu’nun Gazze’ye yönelik düzenlediği bombardımanların, Gazze’den İsrail’e düzenlenen saldırıların cevabı olduğunu söyleyen Ariel, açıklamasında, “Aylardır ordu tarafından düzenlenen bombardımanlarda bir Filistinli bozguncu terörist bile ölmedi. Yaralanan da yok. Ordu ne tür silahlar kullanıyor? Ateş ve duman görüyoruz ancak bir kişi bile yaralanmıyor. Artık bombardımanların bozguncuları öldürmesinin vakti geldi” diyerek, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman’a “saldırı düzenleyen Filistinlilerin ailerini kovarak evlerini yıkma” çağrısı yaptı.

Bunun üzerine, İsrail Ziraat Bakanı Auri Ariel, Hükümetten Gazze’deki Filistinli liderlere yönelik bir dizi suikast gerçekleştirmesini talep etti.

Gazetede yayınlanan haberde, şu ifadeler kullanıldı; “Filistin Hükümeti’ne bağlı güvenlik güçleri, Yahuda ve Samarra’da (Batı Şeria) ikinci intifada sonrası Hükümeti, Filistin otoritesiyle yardımlaşarak uyguladığı suikast stratejisiyle çökertilen terör yapılanmasının altyapısını yeniden oluşturmaya çalışan üst düzey Hamas liderlerinin isimlerini ortaya çıkardı. Bununla birlikte, Şalit takasıyla aralarında Hamas Siyasi Büro Şefi Yardımcısı Salih el-Aruri’nin de üst düzey Hamas liderlerinin serbest bırakılmasıyla, örgüt bölgedeki altyapısını yeniden oluşturma çabalarını artırdı. Başlangıçta, örgütün Batı Şeria ekibini Şalit takasıyla Gazze’ye sürülen Mazen Fukaha yönetiyordu. Fukaha’nın İsrail tarafından öldürülmesinden ardından, dış basının haberlerine göre, Hamas, yeni saldırılar gerçekleştirmek için bütün gücünü kullanmaya başladı. Örgüt, bu amaçla, Batı Şeria’daki ekibinde büyük değişiklikler gerçekleştirerek, ekibin başına Salih el-Aruri’ye yakın Mahir Abid’i getirdi. Birkaç ay önceye kadar Hamas’ın gönüllü militan toplama biriminde kilit rol oynayan ve Aruri ile birlikte Katar’da bulunan Abid, bugün artık Beyrut’ta Aruri ve Hamas’ın sürgündeki diğer üst düzey liderleriyle birlikte örgüte yeni bir merkez kuruyor.”

Şarku'l Avsat'ın haberine göre, Mahir Abid ile alakalı şu bilgilere yer verildi; “Ürdün doğumlu 60 yaşındaki Mahir Abid, Hamas’ın siyasi kanadında üst düzey görevlerde bulundu. Son olarak, örgütün İran ile ilişkisinin güçlendirilmesi amacıyla Tahran’ı ziyaret eden İsmail Haniye ve Salih el-Aruri başkanlığındaki heyette yer aldı. Abid, Batı Şeria’daki ekibin başı olarak, terör altyapısını yeniden kurmakla görevli. Bu görevi, Batı Şeria’daki faaliyetleri 3 kısma ayırarak uyguluyor. Her kısmın başına da Şalit takasında serbest bırakılan ve daha sonra Gazze’ye sürülen Hamas liderlerinden birini getirdi. Batı Şeria’daki ekibin Beyt Lahim, Eriha ve el-Halil sorumlusu, 90’lı yıllarda İsraillilerin öldürülmesiyle sonuçlanan saldırılardan ve İsrail askerlerinden Şaron Edri’nin kaçırılmasından sorumlu Abdurrahman Ganimat, Batı Şeria’nın kuzey kesimi sorumlusu Fursan Halife, daha önce 24 yıllık hapis cezasıyla yargılandıktan sonra Şalit takasıyla serbest bırakılmıştı.”

Yesrail Heyum tarafından yayınlanan haberde verilen bilgiler, İsrail İç İstihbarat Birimi (ŞABAK) tarafından yayınlanan ve Batı Şeria’daki son saldırılardan Fetih Hareketi’ne bağlı el-Aksa Şehitleri Tugayı elemanlarını sorumlu tutan raporla çelişiyor.