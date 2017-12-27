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İsrailli Bakandan Metro İstasyonuna ‘Trump’ Önerisi

27.12.2017 19:06 | Son Güncelleme 5 saat önce

İsrail Ulaştırma Bakanı, Kudüs’teki Ağlama Duvarı yakınlarında açılacak yeni metro istasyonuna Başkan Donald Trump’ın adının verilmesi için öneri sundu.

İsrail Ulaştırma Bakanı, Kudüs'teki Ağlama Duvarı yakınlarında açılacak yeni metro istasyonuna Başkan Donald Trump'ın adının verilmesi için öneri sundu.

İsrail Demiryolları'nın yeni planı, Kudüs'te açılacak metro hattının Ağlama Duvarı'na kadar genişletilmesini ve yeni bir istasyon inşasını öngörüyor.

Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz, ‘Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul ederek cesur ve tarihi bir karar aldığını' belirttiği Başkan Trump'ın adının, yeni açılacak istasyona verilmesini öneriyor.

Ağlama Duvarı, Yahudiler tarafından ibadet edilebilecek kutsal yer olarak kabul edilirken, Müslümanlar için de en kutsal üçüncü mekan.

Katz'ın önerisine, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmeyen birçok ülkenin itiraz etmesi bekleniyor. Uluslararası toplumun büyük bir bölümü, İsrail'in Doğu Kudüs ve Eski Kent'teki hakimiyetini kabul etmiyor. İsrail 1967 yılındaki 6 Gün Savaşı sırasında Ağlama Duvarı'nın da bulunduğu Doğu Kudüs'ü ele geçirmişti.

Ancak, İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik'in kutsal mekanlarını içeren Eski Kent'i Filistinliler gelecekte kurulmasını istedikleri ülkenin başkenti yapmak istiyor.

Öte yandan, Ağlama Duvarı yakınlarında inşaat çalışmaları yapmak arkeolojik alanlarda kazı yapmak anlamına geliyor. Bu da birçok yasal ve lojistik sorun demek olabilir.

Gelecek itirazlara rağmen, Ulaştırma Bakanılığı Basın Sözcüsü Avner Ovadia, önemli bir sorun olmazsa, metro ve istasyon planının gelecek yıl onaylanmasını beklediklerini söyledi.

Başkan Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul ettiğini açıklaması, Filistinliler'den ve özellikle Müslüman ülkelerden büyük tepki toplamıştı. Geçen hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, Başkan Trump'ın Kudüs kararını reddeden tasarı oy çokluğuyla kabul edilmişti.

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