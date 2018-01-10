HABER

İsrailli bilim insanları kanser tedavisinde altın kullanımını araştırıyor

DÜNYA HABERLERİ | 10.01.2018 10:39 | Son Güncelleme 2 saat önce

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Ocak (DHA) - İsrail'de bir onkoloji araştırma ekibi, altının tümörler tarafından yayılan radyasyonun yoğunluğunu arttırabileceği öngörüsüyle, kanser tedavisinde altın kullanımını araştırmaya başladı.

Araştırmacılar özellikle ağız, burun ve boğazı etkileyen ve aşırı alkol veya tütün kullanımından oluşan baş ve boyun bölgelerindeki kanser türleriyle baş etmeyi amaçlıyor.

Sackler Tıp Fakültesi ve Tel Aviv Üniversitesi Onkoloji dalı klinik profesörü ve araştırma lideri Aron Popovtzer, "Baş ve boyun bölgelerinde oluşan kanserlerle ilgili en büyük problem, radyasyon tedavisine karşı gösterdikleri dirençtir. Yoğun bir tedavi almalarına rağmen bu bölgelerde tümörü olan kanser hastalarının yüzde 40'ı hayatını kaybediyor" dedi.

Araştırmanın temel amacının tümör tarafından emilebilen radyasyon miktarını arttırarak bu direncin üstesinden gelmenin bir yolunu geliştirmek olduğunu söyleyen Popovtzer, The Times of Israel gazetesine yaptığı açıklamasında, "Daha önceki çalışmalardan altının tümör tarafından emilen radyasyonu arttırdığını biliyoruz. Ancak bir kişiye altın parçacıkları enjekte edildiğinde parçacıklar her yöne gidebilir. Bu sebeple enjekte edilen altın parçacıklarının tümöre nasıl yerleştirilebileceğini araştırıyoruz" dedi.

Araştırmacılar, altını direkt olarak enjekte edemedikleri için kanser tedavisinde sık kullanılan setuksimab isimli bir ilaca altın nanopartiküllerini ekledi.

Geliştirdikleri kimyasal formülü kanser hastası bir fareye enjekte eden araştırmacılar, ilacın tümörü küçülttüğünü gözlemledi.

Bu denemeden sonra altının kanser tedavisinde önemli bir etkisi olduğuna inanmaya başlayan Popovtzer, "İlacı enjekte ettikten sonra tümöre radyasyon uyguladık ve altının tümör üzerindeki radyasyon etkisini arttırdığını gördük" dedi.

Altın nanpartikülleriyle oluşturulan ilacın zehir seviyesini de ölçen ve formülde yer alan altının karaciğer veya böbreklerde kötü bir etki yaratmadığını gözlemleyen ekip, ilacın insanlar üzerinde denenmesini finansal olarak destekleyecek kaynaklar arıyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Abdullah Gül'e savaş ilan etti

Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Abdullah Gül'e savaş ilan etti

Ünlü anket şirketi sahibi canlı yayında açıkladı! İşte son anket

Ünlü anket şirketi sahibi canlı yayında açıkladı! İşte son anket

Yarın başlıyor: Aniden 10 derece düşecek!

Yarın başlıyor: Aniden 10 derece düşecek!

Hasip Kaplan, HDP'den istifa edip siyaseti bıraktı

Hasip Kaplan, HDP'den istifa edip siyaseti bıraktı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da, Hızır'ın gözü önünde oğlunu boğmaya kalktılar!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da, Hızır'ın gözü önünde oğlunu boğmaya kalktılar!

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son hava durumu raporunda açıkladı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son hava durumu raporunda açıkladı

İlginizi Çekebilir

Suriye'de neler oluyor? Çok konuşulacak 'Türkiye sınırına geliyorlar' iddiası

Suriye'de neler oluyor? Çok konuşulacak 'Türkiye sınırına geliyorlar' iddiası

Son dakika! İsrail Esad'ın silah depousunu vurdu!

Son dakika! İsrail Esad'ın silah depousunu vurdu!

Sıra dışı yolculuk! 60'dan fazla şehre yayıldı

Sıra dışı yolculuk! 60'dan fazla şehre yayıldı

Son dakika! Suriye'de TSK konvoyuna roketatarlı saldırı!

Son dakika! Suriye'de TSK konvoyuna roketatarlı saldırı!

AK Parti kulisleri: Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olsun, Ali Babacan da...

AK Parti kulisleri: Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olsun, Ali Babacan da...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump göçmen politikasında kararlı, sırada beş ülke daha var!

Trump göçmen politikasında kararlı, sırada beş ülke daha var!

Türkiye'ye kaçış! Yüz binlerce Suriyeli yollara düştü..

Türkiye'ye kaçış! Yüz binlerce Suriyeli yollara düştü..

Suriyeli Kürt siyasi yetkili Times gazetesine konuştu: 'Türkiye saldırırsa sonuna kadar direniriz'

Suriyeli Kürt siyasi yetkili Times gazetesine konuştu: 'Türkiye saldırırsa sonuna kadar direniriz'

Honduras’ta 7.6 şiddetinde deprem... Tsunami uyarısı yapıldı

Honduras’ta 7.6 şiddetinde deprem... Tsunami uyarısı yapıldı

Bir kez dahi sigara içenlerin 'yüzde 69'u kullanıcı oluyor'

Bir kez dahi sigara içenlerin 'yüzde 69'u kullanıcı oluyor'

Kuzey ve Güney Kore görüşmesine dünyadan destek mesajları yağdı

Kuzey ve Güney Kore görüşmesine dünyadan destek mesajları yağdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.