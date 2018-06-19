İsrailli eski bakana casusluk gözaltısı

İSRAİL’de 1995-1996 yıllarında Enerji ve Altyapı Bakanı olan eski İsrailli milletvekili Gonen Segev (62), İran istihbaratı için casusluk yapmaktan gözaltına alındı ve hakkında dava açıldı. Segev’in İranlı ajanlara İsrail’in enerji sektörü ve ülkedeki güvenlik bölgeleriyle ilgili bilgiler verdiği ifade edildi.
İsrail medyasına göre Segev, İranlılarla ilk kez 2012’de Nijerya’da görüştü. Daha sonra İran’a iki kez seyahat etti.
Segev’e yöneltilen suçlamalar arasında savaş zamanı düşmana yardım etmek de bulunuyor.
İsrail iç istihbaratı Shin Bet’in açıklamasında Segev’in “İran istihbaratı tarafından devşirildiği ifade edildi.
Açıklamada Segev’in geçen ay Ekvador Ginesi’ne yaptığı bir seyahatte gözaltına alındığı ve İsrail’e gönderildiği kaydedildi.
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