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İsrailli lider: Suudi Prensi en büyük devrimcilerden biri

DÜNYA HABERLERİ | 11.01.2018 10:51 | Son Güncelleme 2 saat önce

İsrail ana muhalefet lideri İzak Herzog, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı "Orta Doğu'daki en büyük devrimcilerden biri" olarak niteleyen Herzog, "Kudüs ve Aksa gibi kutsal mekanlar hakkında müzakereler olacak. Suudi Arabistanlılar İslam'ın kutsal mekanlarında büyük sorumluluk sahibi. Mekke ve Medine'deki sorumluluklarını göz önünde bulundurursak, bence Riyad yönetimine bu konuda (Kudüs ve Mescid-i Aksa) merkezi bir rol verilmeli" ifadelerini kullandı.

İsrailli lider: Suudi Prensi en büyük devrimcilerden biri

İsrail ana muhalefet lideri İzak Herzog, Suudi Arabistan'ın Londra merkezli yayın yapan İlaf gazetesine verdiği röportajda, İsrail ile Filistinliler arasında kesintiye uğrayan barış sürecini Suudi Arabistan'ın "diriltmesine" yardımcı olması gerektiğini savunarak, Riyad yönetimine Mescid-i Aksa'yla ilgili gelecekteki anlaşmalarda "merkezi rol verilmesi" gerektiğini söyledi.

Suudi Arabistan'ın İslam'ın kutsal mekanlarında üstlendiği rolü metheden Herzog, Mescid-i Aksa'da da Riyad yönetimine rol verilmesi gerektiğini savundu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı "Orta Doğu'daki en büyük devrimcilerden biri" olarak niteleyen Herzog, "Kudüs ve Aksa gibi kutsal mekanlar hakkında müzakereler olacak. Suudi Arabistanlılar İslam'ın kutsal mekanlarında büyük sorumluluk sahibi. Mekke ve Medine'deki sorumluluklarını göz önünde bulundurursak, bence Riyad yönetimine bu konuda (Kudüs ve Mescid-i Aksa) merkezi bir rol verilmeli" ifadelerini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de birkaç kez bir araya geldiğini hatırlatan Herzog, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İsrail ve Filistin arasında hemencecik barış olacağı" yönündeki görüşüne katılmadığını söyledi.

İsrail ve Filistin halkları arasında en zor günlerin yaşandığını ifade eden Herzog, "Bizim tarafımızda bir ümit kaybı, Filistinliler için yol tıkanıklığı var. Yol çıkmaz sokağa girdiğinde, tek taraflı adımlar öne çıkar. Herkese tek taraflı adımlardan kaçınmaları ve daha rasyonel olmaları çağrısında bulunuyorum. Bence Suudi Arabistan'ın bu aşamada büyük rolü var." dedi.

Herzog, son haftalarda Suudi Arabistan gazetesi İlaf'a konuşan üçüncü İsrailli lider oldu. İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot ile Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz da İlaf gazetesine konuşarak Suudi Arabistan'a sıcak mesajlar vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
israil Muhammed bin Selman İshak Herzog

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
iki yüzlü şeytanlar sınız bilin iki şeytan yan yana geldi hayırdır. abd-ab,nin uşakları
israilden madalya övgü ve destek alan yöneticiler islamın en ateşli savunucusu kesiliyor
yani size söz hakkı verilmeli..
oldu be zaten bu sıfatsızları almışsınız kucağınıza zıplatıyosunuz el ele verip çökün kudüse
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