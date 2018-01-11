İsrailli lider: Suudi Prensi en büyük devrimcilerden biri

İsrail ana muhalefet lideri İzak Herzog, Suudi Arabistan'ın Londra merkezli yayın yapan İlaf gazetesine verdiği röportajda, İsrail ile Filistinliler arasında kesintiye uğrayan barış sürecini Suudi Arabistan'ın "diriltmesine" yardımcı olması gerektiğini savunarak, Riyad yönetimine Mescid-i Aksa'yla ilgili gelecekteki anlaşmalarda "merkezi rol verilmesi" gerektiğini söyledi.

Suudi Arabistan'ın İslam'ın kutsal mekanlarında üstlendiği rolü metheden Herzog, Mescid-i Aksa'da da Riyad yönetimine rol verilmesi gerektiğini savundu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı "Orta Doğu'daki en büyük devrimcilerden biri" olarak niteleyen Herzog, "Kudüs ve Aksa gibi kutsal mekanlar hakkında müzakereler olacak. Suudi Arabistanlılar İslam'ın kutsal mekanlarında büyük sorumluluk sahibi. Mekke ve Medine'deki sorumluluklarını göz önünde bulundurursak, bence Riyad yönetimine bu konuda (Kudüs ve Mescid-i Aksa) merkezi bir rol verilmeli" ifadelerini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de birkaç kez bir araya geldiğini hatırlatan Herzog, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İsrail ve Filistin arasında hemencecik barış olacağı" yönündeki görüşüne katılmadığını söyledi.