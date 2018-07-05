Vekilden şaşırtan deprem yorumu!

İsrail Meclisi'nin dünkü oturumuna Burak (Ağlama) Duvarı'na yapılması planlanan kadın ve erkek Yahudilerin bir arada ayin yapabileceği bir alan oluşturulması önerisine yönelik tartışmalar damgasını vurdu.
Oturumda söz alan Şas partisi milletvekili Azoulay, Burak (Ağlama) Duvarı'nda kadın ve erkeklerin bir arada ayin yapabilecekleri bir alan oluşturulmasına karşı olduğunu dile getirdi.
Ortak ayin alanı oluşturulması önerisini dile getirenleri "Yahudi olmamakla" itham eden Azoulay, "Bugün bir deprem olduğunu duyduk. Belki de bu deprem buradaki birinin bizim kutsalımıza zarar vermek istemesi nedeniyle meydana gelmiş olabilir." ifadelerini kullanarak depremin Yahudilikte yapılmak istenen reform önerileri nedeniyle meydana gelmiş olabileceği imasında bulundu.
İsrail'in kuzeyinde dün 4,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde herhangi bir yıkım ve can kaybı yaşanmamıştı.
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