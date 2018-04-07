İstanbul Boğazı’nda gemi kazası

Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.Mısır'dan sefere çıkan Malta bayraklı ''Vitaspirit'' adlı gemi İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında dümeni kitlenince kıyıa doğru sürüklenerek Beylerbeyi'nde ''Hekimbaşı Yalısı'' adlı yalıya çarptı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, İstanbul Boğazı kaza sonrası çift yönlü olarak deniz trafiğine kapatıldı.

225 metre uzunluğundaki ve 32 metre genişliğindeki geminin Kıyı Enniyet Müdürlüğü tarafından römorklerle Ahırkapı'ya çekildiği bildirildi.

DHA,DW/SÖ,BÖ

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