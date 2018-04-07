İstanbul Boğazı’nda Kargo Gemisi Yalıya Çarptı

İstanbul Boğazı'nda bir kargo gemisi, öğle saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altında yalıya çarptı.

Dökme yük gemisi olarak denizcilik kayıtlarında görünen Vitaspirit, Anadolu Hisarı’nda Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı.

Malta bayraklı 225 metre boyundaki geminin dümeninin kilitlendiği iddia ediliyor.

Deniz Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Recep Canpolat, CNNTürk kanalına verdiği bilgide, geminin 2001 yapımı eski bir gemi olduğunu söyledi. 200 metre üzerindeki gemilerin Boğaz geçişinde kılavuz kaptan bulundurma zorunluluğunu hatırlatan Canpolat, makine arızasının yaşanmış olabileceğini söyledi.

İstanbul Boğazı çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Olayın ardından Kıyı Emniyeti tahliye botu ve römorkörleri sevk edildi. Gemi, güvenli bir yere çekilmeye çalışılıyor. Kazada şu ana kadar ölen ya da yaralanan bilgisi yok.