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İstanbul Boğazı’nda Kıtalararası Yüzme Yarışı

22.07.2018 16:25 | Son Güncelleme

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 30’uncusu düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı 55 farklı ülkeden 2 bin 419 yüzücünün katılımıyla gerçekleşti

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 30’uncusu düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı 55 farklı ülkeden 2 bin 419 yüzücünün katılımıyla gerçekleşti.

Yaklaşık 6,5 kilometre olan yarışta genel klasman erkeklerde Doğukan Ulaç, kadınlarda ise Hilal Zeynep Saraç birinci oldu.

İstanbul'da gerçekleşen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı büyük heyecana sahne oldu.

Anadolu Yakası’nda bulunan Kanlıca İskelesi’nde başlayan yarışma, Avrupa Yakası Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı önünde son buldu.

Ayaklarına bağlanan çipler sayesinde dereceleri belirlenen yüzücülere, parkur boyunca acil durumda müdahale edebilmek için çok sayıda acil yardım teknesi ve sahil güvenlik botu eşlik etti.

Genel klasman erkeklerde üçüncü olan ABD vatandaşı Alex Kostich, yarışmayla ilgili düşüncelerini Amerika’nın Sesi’yle paylaştı.

Amerika’nın Los Angeles şehrinden 3 gün önce İstanbul’a geldiğini söyleyen 48 yaşındaki yüzücü, yarışmaya katılmanın kendisini çok heyecanlandırdığını söyledi. Kostich, yarışmayı tamamladığında birinci olduğunu düşündüğünü ancak üçüncü olduğu için de çok mutlu olduğunu belirtti.

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