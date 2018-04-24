İstanbul Üniversitesi’nde Eylem

Profesör Saip, “Bu mücevheri bölemezsiniz. 300.000’e yakın öğrencisi, 8.000 öğretim üyesiyle, milyonları bulan mezunlarıyla, bu tarihin, bu değerin önünde biz kalkan olacağız. Bu tarih bizimdir, tarihi yeniden yazamazsınız. İstanbul Üniversitesi bizimdir, biz İstanbul Üniversitesi’yiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sesleniyoruz: Bu yasa tasarısını durdurun. Yüzlerce yıldır büyüyen ve büyüten bu çınardan elinizi çekin. Bilin ki bu çınar devrilirse altında önce siz kalırsınız. TBMM’den bu yasa tasarısının geri çekilmesini talep ediyoruz. Eğitime yapılan bu ihaneti durdurun” dedi.

“Hedefimiz, İstanbul Üniversitesi’nin bölünmesini engellemek”

Eğitim Sen 6 No’lu Üniversite Şubesi’nin Başkanı Dr. Görkem Doğan, erken seçim arifesindeki bir meclisin böyle kritik bir karar almasının yanlış olduğunu söylüyor.

Amerika’nın Sesi’ne kısa bir değerlendirmede bulunan Dr. Doğan, “Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan nereden böyle bir fikre kapıldı, bilinmez ama bu kararından vazgeçmesi için kendisini ziyaret eden Çapa Tıp Fakültesi’nin bazı hocalarına 50 bin kişinin üzerindeki üniversitenin doğru olmadığı kanaatini açıklamış. Ancak bize göre, üniversitenin bölünmek istenmesinin nedeni teknik değil. Uzun zamandır iktidar çevreleri, arazisi değerli olan Çapa, Cerrahpaşa gibi kampüsleri işitiyorlardı. Bugün yalnız biz akademisyenler değil öğrenciler de buna tepki verdi. Bizim kısa vadeli hedefimiz kararın kısa süre sonra seçim kararı alacak Meclis’in vermesini engellemek. Uzun vadeli hedefimiz de üniversitenin bölünmesini engellemek” dedi.

Bugün, Beyazıt Meydanı’ndaki ana kapının önünde yapılan eylem dışında Siyasal Bilgiler Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Orman Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin de önünde protesto gösterileri yapıldı.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, sosyal medyada #üniversitemedokunma hashtag’iyle 20 Nisan’da başlattıkları kampanyaya da devam ediyor.