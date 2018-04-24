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İstanbul Üniversitesi’nde Eylem

24.04.2018 18:39 | Son Güncelleme

Hükümetin hazırladığı üniversitelerin yeniden yapılanmasını öngören kanun teklifi, İstanbul Üniversitesi önünde düzenlenen eylemle protesto edildi

İstanbul Üniversitesi’nde Eylem

Bakanlar Kurulu’nun 15 yeni üniversitenin kurulması için hazırladığı kanun teklifi İstanbul Üniversitesi önünde protesto edildi.

20 Nisan’da Meclis’e gelen kanun teklifine göre beş üniversite yeniden kurulurken İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin bölünmesiyle 10 yeni üniversite oluşturulacak.

Bu kanun teklifine en büyük tepki İstanbul Üniversitesi’nden geldi. Zira kanun teklifine göre Üniversite; Diş Hekimliği Fakültesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Orman Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Veteriner Fakültesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Ormancılık Meslek Yüksekokulu, Veterinerlik Meslek Yüksek Okulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nü kaybetmiş olacak.

​Beyazıt’ta protesto gösterisi

Bu fakültelerin İstanbul Üniversitesi’nden koparılarak yeni açılacak İbn-i Sina Üniversitesi’ne dahil edilmesi yönündeki kanun teklifini protesto eden İstanbul Üniversitesi öğrencileri, akademisyenleri ve eski mezunları bugün üniversitesinin ana kampüsünün önünde buluna Beyazıt Meydanı’nda biraraya geldiler.

Eylem sırasında sık sık “İstanbul Üniversitesi’ni böldürtmeyeceğiz”, “Cerrahpaşa bizimdir bizim kalacak”, “Direne direne kazanacağız”, “Rektör istifa” diye sloganlar atılırken “Üniversitemi bölme” yazılı pankart açıldı.

Öğrenciler, “Üniversite amip değildir, bölünerek çoğalamaz”, “Üniversiteme dokunma” ve “Üniversite A.Ş. (anonim şirket) değildir” yazılı dövizleri üniversitenin ana kapısına astı.

“Tasarıyı geri çekin, ihaneti durdurun”

İstanbul Üniversitesi Bileşenleri imzasıyla hazırlanan açıklamayı İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Tabip Odası Başkanı Pınar Saip okudu.

Profesör Saip, “Bu mücevheri bölemezsiniz. 300.000’e yakın öğrencisi, 8.000 öğretim üyesiyle, milyonları bulan mezunlarıyla, bu tarihin, bu değerin önünde biz kalkan olacağız. Bu tarih bizimdir, tarihi yeniden yazamazsınız. İstanbul Üniversitesi bizimdir, biz İstanbul Üniversitesi’yiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sesleniyoruz: Bu yasa tasarısını durdurun. Yüzlerce yıldır büyüyen ve büyüten bu çınardan elinizi çekin. Bilin ki bu çınar devrilirse altında önce siz kalırsınız. TBMM’den bu yasa tasarısının geri çekilmesini talep ediyoruz. Eğitime yapılan bu ihaneti durdurun” dedi.

“Hedefimiz, İstanbul Üniversitesi’nin bölünmesini engellemek”

Eğitim Sen 6 No’lu Üniversite Şubesi’nin Başkanı Dr. Görkem Doğan, erken seçim arifesindeki bir meclisin böyle kritik bir karar almasının yanlış olduğunu söylüyor.

Amerika’nın Sesi’ne kısa bir değerlendirmede bulunan Dr. Doğan, “Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan nereden böyle bir fikre kapıldı, bilinmez ama bu kararından vazgeçmesi için kendisini ziyaret eden Çapa Tıp Fakültesi’nin bazı hocalarına 50 bin kişinin üzerindeki üniversitenin doğru olmadığı kanaatini açıklamış. Ancak bize göre, üniversitenin bölünmek istenmesinin nedeni teknik değil. Uzun zamandır iktidar çevreleri, arazisi değerli olan Çapa, Cerrahpaşa gibi kampüsleri işitiyorlardı. Bugün yalnız biz akademisyenler değil öğrenciler de buna tepki verdi. Bizim kısa vadeli hedefimiz kararın kısa süre sonra seçim kararı alacak Meclis’in vermesini engellemek. Uzun vadeli hedefimiz de üniversitenin bölünmesini engellemek” dedi.

Bugün, Beyazıt Meydanı’ndaki ana kapının önünde yapılan eylem dışında Siyasal Bilgiler Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Orman Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin de önünde protesto gösterileri yapıldı.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, sosyal medyada #üniversitemedokunma hashtag’iyle 20 Nisan’da başlattıkları kampanyaya da devam ediyor.

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