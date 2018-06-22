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İstanbul'da gökdelende yangın

22.06.2018 06:39 | Son Güncelleme

İstanbul Maslak'ta bir gökdelende yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesi sürüyor. Ayrıntılar birazdan...

İstanbul'da gökdelende yangın

İstanbul'da gökdelende yangın

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