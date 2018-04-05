İstanbul'da Hastane Yangını

İstanbul’da öğle saatlerinde Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın çıktı. Gaziosmanpaşa’daki hastanede çıkan yangın kısa sürede yayıldı. Alevler içinde kalan hastane binasından yükselen duman, İstanbul’un çeşitli semtlerinden görüldü.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, hastaların bir bölümü sağlık ekiplerince başka hastanelere sevkedildi.
Yangının kontrol altına alındığını açıklayan İstanbul Valisi Vasip Şahin, "İtfaiyenin verdiği bilgiye göre içeride yangın yok, duman var, dumanın tahliyesi yapılıyor. Yangın, dış yüzeyde ve çatıda meydana geldi. İçerideki hastaların hemen tamamı tahliye edilmiş durumda” dedi.
Şahin, “Umudumuz ve inşallah neticesi de böyle olur, en büyük sevincimiz bir can kaybı şu ana kadar yaşanmamış olması, şu ana kadar böyle bir bilgi gelmemiş olması. İnşallah sonuna kadar da bu bilgimiz teyit edilmiş olur" diye konuştu.
Vali Şahin, yangının çıkış nedeninin henüz netlik kazanmadığını belirtti.
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