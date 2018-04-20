İstanbul’da IŞİD Operasyonları Sürerken Kocaeli’nde 'IŞİD Celladı' Tutuklandı

Emniyet güçleri, erken seçimler öncesinde olası terör saldırılarına karşılık özellikle İstanbul’da kent merkezleriyle toplu taşıma araçlarının kullanıldığı istasyonlarda güvenlik önlemlerini arttırdı.
İstiklal Caddesi, Karaköy, Beşiktaş ve Eminönü’deki iskelelerle, Marmaray’ın Ayrılık Çeşmesi durağı gibi ana merkezlerde polis, sık sık kimlik kontrolu yapıyor.
Terörle Mücadeleden Sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Kadir Alçıkaya’nın imzası bulunan“DEAŞ terör örgütü tarafından, İstanbul'da eylem planı emri verildiği, eylemin önümüzdeki 10 (on) günlük dönem içerisinde gerçekleştirilmesinin planlandığı” yönünde yazı da iki gündür medyada tartışılıyor.
İstanbul polisi, IŞİD’e yönelik operasyonlarına da devam ediyor.
İstanbul’da IŞİD operasyonu: 7 gözaltı
18 Nisan’da altı ilçede sekiz adrese yaptıkları operasyonda IŞİD’le bağlantıda olduğu iddia edilen 7 kişiyi gözaltına aldı.
Operasyon, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve banka hesap dökümlerini inceleyen emniyet birimlerinin bazı şüphelilerin çatışma bölgesindeki kişilere para gönderdiklerini tespit etmesinin ardından başladı. Bu kişilerin sosyal medya hesaplarından Selefi örgütlerin propagandalarını yaptığını saptayan İstanbul Terörle Mücadele Şubesi polisleri, şüphelilerin evlerinde yaptıkları aramalarda örgütsel doküman ele geçirdi.
Şüphelilerin İstanbul Emniyeti’ndeki sorguları sürüyor.
Kocaeli’de “IŞİD celladı” tutuklandı
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nün ayrı ayrı yaptığı operasyonlarda gözaltına alınan 11 IŞİD şüphelisinden dördü tutuklandı.
Başiskele ilçesinin Yeşilyurt mahallesinde bulunan hücre evinde gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Fehed El Sacır’ın IŞİD’in infaz eylemleri gerçekleştirenlerden biri olduğu belirtiliyor.
2015-2017 yılları arasında Suriye’de IŞİD içinde yer alan El Sacır’ın jandarmadaki sorgusunda elinde kesik bir baş taşıyan fotoğrafın kendisine ait olduğunu kabul ettiği ifade ediliyor.
IŞİD adına “cellatlık” yapan militanın sınırdan kaçak olarak Şanlıurfa’ya gittiğini oradan da Kocaeli’ne ulaşarak örgüte yeni katılanlara eğitim verdiği iddia ediliyor.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 10 IŞİD şüphelisinden üçü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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