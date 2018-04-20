İstanbul’da IŞİD Operasyonları Sürerken Kocaeli’nde 'IŞİD Celladı' Tutuklandı

Emniyet güçleri, erken seçimler öncesinde olası terör saldırılarına karşılık özellikle İstanbul’da kent merkezleriyle toplu taşıma araçlarının kullanıldığı istasyonlarda güvenlik önlemlerini arttırdı.

İstiklal Caddesi, Karaköy, Beşiktaş ve Eminönü’deki iskelelerle, Marmaray’ın Ayrılık Çeşmesi durağı gibi ana merkezlerde polis, sık sık kimlik kontrolu yapıyor.

Terörle Mücadeleden Sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Kadir Alçıkaya’nın imzası bulunan“DEAŞ terör örgütü tarafından, İstanbul'da eylem planı emri verildiği, eylemin önümüzdeki 10 (on) günlük dönem içerisinde gerçekleştirilmesinin planlandığı” yönünde yazı da iki gündür medyada tartışılıyor.

İstanbul polisi, IŞİD’e yönelik operasyonlarına da devam ediyor.

İstanbul’da IŞİD operasyonu: 7 gözaltı

18 Nisan’da altı ilçede sekiz adrese yaptıkları operasyonda IŞİD’le bağlantıda olduğu iddia edilen 7 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyon, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve banka hesap dökümlerini inceleyen emniyet birimlerinin bazı şüphelilerin çatışma bölgesindeki kişilere para gönderdiklerini tespit etmesinin ardından başladı. Bu kişilerin sosyal medya hesaplarından Selefi örgütlerin propagandalarını yaptığını saptayan İstanbul Terörle Mücadele Şubesi polisleri, şüphelilerin evlerinde yaptıkları aramalarda örgütsel doküman ele geçirdi.