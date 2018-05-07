İstanbul'da İYİ Parti standına bıçaklı saldırı düzenlendi

İstanbul Bağcılar'da İYİ Parti standına düzenlenen bıçaklı saldırıda 6 kişi yaralandı.

Saldırının hedefinde, İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı Meral Akşener'e imza toplamak için kurulan standdaki görevliler olduğu bildirildi.

İYİ Parti'li siyasetçiler, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve HDP İzmir milletvekili Müslüm Doğan saldırıyı kınadı.

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener saldırıyla ilgili Twitter'dan "Hiçbir saldırı veya tehdit bizi çıktığımız iyilik yolundan döndüremeyecektir. Türkiye'nin ihtiyacı olan iyiliği ve sağduyuyu sabırla inşa edeceğiz. Menfur saldırıda yaralanan kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. #TürkiyeİYİOlacak" dedi.

https://twitter.com/meral\_aksener/status/993239896650387456

İYİ Parti sözcüsü Aytun Çıray, partisinin saldırıyla ilgili açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bağcılar İlçe Başkanlığımızın imza standına demokrasi düşmanları tarafından bıçaklı saldırıda bulunuldu. Millete güvenmeyenler demokratik bir yarışı gençlerimiz arasında tehlikeli bir sürtüşme alanına taşıyorlar.