İstanbul'da İYİ Parti standına bıçaklı saldırı düzenlendi

İstanbul Bağcılar'da İYİ Parti standına düzenlenen bıçaklı saldırıda 6 kişi yaralandı.
Saldırının hedefinde, İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı Meral Akşener'e imza toplamak için kurulan standdaki görevliler olduğu bildirildi.
İYİ Parti'li siyasetçiler, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve HDP İzmir milletvekili Müslüm Doğan saldırıyı kınadı.
İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener saldırıyla ilgili Twitter'dan "Hiçbir saldırı veya tehdit bizi çıktığımız iyilik yolundan döndüremeyecektir. Türkiye'nin ihtiyacı olan iyiliği ve sağduyuyu sabırla inşa edeceğiz. Menfur saldırıda yaralanan kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. #TürkiyeİYİOlacak" dedi.
https://twitter.com/meral\_aksener/status/993239896650387456
İYİ Parti sözcüsü Aytun Çıray, partisinin saldırıyla ilgili açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Bağcılar İlçe Başkanlığımızın imza standına demokrasi düşmanları tarafından bıçaklı saldırıda bulunuldu. Millete güvenmeyenler demokratik bir yarışı gençlerimiz arasında tehlikeli bir sürtüşme alanına taşıyorlar.
"Üstelik bunu başka anaların çocuklarını kullanarak yapmaya çalışıyorlar. Bu siyaset, başarılarını milletimizi kutuplaştırmada bulan çaresizlerin cinnetidir. Yaralı arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Türk milletine sükûnet tavsiye ediyoruz. Hukuk içinde gerekli işlemleri başlattık. Merak etmeyin, iyiler mutlaka kazanır."
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu ise saldırıdan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi sorumlu tuttu.
https://twitter.com/musavatiyiparti/status/993213030174310400
Dervişoğlu'nun Twitter'dan paylaştığı mesajda şunları söyledi:
"Saldırıya uğramışız… Saldıranlar elbetteki hesabını verecektir ama asıl sorumlu saldırtanlardır. Hayatları boyunca bir tek PKK'lıyı ittiremeyenler, şehitlerimizin kanını yerde bırakanlar şayet bağrımıza bıçak saplıyorsa it'e değil sahiplerine sormak boynumuzun borcu olsun."
"Vatan hainlerine gösterdiği hoşgörünün binde birini ülkücüye göstermekten kaçınan ve devlet-millet düşmanlarına dümen tutmak için sokaklardan çektiği çocukları bizlere saldırtmak için sokaklara süren her kimse hain ve alçaktır. Akan her damla kanın sorumlusu Devlet Bahçeli'dir."
Saldırıya diğer siyasi partilerden de tepki geldi.
https://twitter.com/vekilince/status/993233714523115520
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce sosyal medya hesabından saldırıyı şu sözlerle kınadı:
"Bağcılar'da İyi Parti standına yapılan saldırıyı kınıyor, yaralanan İyi Partili yurttaşlarımıza şifa diliyorum. Siyasi rekabet savaş değildir; bizimle aynı partide olmayan, aynı düşünmeyenler de düşmanımız değildir. Hepimiz aynı memleketin evlatlarıyız!"
https://twitter.com/muslumdogan1959/status/993216571618275330
HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan da Twitter'dan "Saldırı demokrasiyedir, kabul edilemez" mesajını paylaştı.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD pişman olacak
İYİ Parti seçim standına bıçaklı saldırı
Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem (AFAD-Son Depremler)
Muharrem İnce açıkladı! Demirtaş sürprizi
Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...
Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!
Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı!
Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri
Giresun'da otelde dehşet anları... Böyle kayda geçti
Skoda’nın artan satış başarısından rahatsız!
Okuyucu Yorumları 0 yorum