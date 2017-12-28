HABER

İstanbul'da yılbaşı için güvenlik önlemleri artırıldı

28.12.2017 22:23 | Son Güncelleme 2 saat önce

İstanbul Valisi Vasip Şahin, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içerisinde girebilmesi için 37 bin polis, 4 bine yakın jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin görev yapacağını açıkladı.

2017’nin ilk dakikalarında “Reina” adlı gece kulübüne düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından İstanbul, yeni yıla yoğun güvenlik önlemleri altında girmeye hazırlanıyor. İstanbul Valisi Vasip Şahin, 37 bin polisin, 4 bine yakın da jandarma ve sahil güvenlik ekibinin yılbaşı gecesi görev yapacağını açıkladı.

Taksim’de kutlama yasak

Şehirde kamuya açık alanlarda büyük kutlamalar yapılmayacak. Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli gibi halkın eğlence için tercih ettiği semtlerde güvenlik gerekçesiyle kamu alanlarındaki yılbaşı kutlamaları yasaklandı. Taksim’de de yılbaşı kutlaması olmayacak.

Beyoğlu Emniyet Müdürü İsmail Kılıç, geçen hafta yaptığı açıklamada “Toplanmalara izin verilmeyecek. İstiklal Caddesi ile Taksim Meydanı’na girişlerde Karaköy, Cihangir ve Talimhane ile Tarlabaşı’ndan girişlerde önlemler alınacak” demişti.

Eğlence mekânları da ikaz edildi

Eğlence kulüplerinin de güvenlik konusunda ikaz edildiği bildirildi. İstanbul Valisi Şahin, eğlence mekânlarının kendi güvenlik teşkilatı mensuplarının bu konuda uyarıldığını kaydetti.

Şahin, ayrıca “bu mekanlarda bununla yetinmeyip, bizim kolluk kuvvetlerimiz de kendi tedbirlerini alacak ve her mekanda insanların güvenli bir şekilde yılbaşını kutlamaları için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir” dedi.

DW/AFP/AÜ/HS

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener: Tayyip beyin FETÖ'cülüğü yoktur

Meral Akşener: Tayyip beyin FETÖ'cülüğü yoktur

Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaşan Hande Yener'den yeni hamle

Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaşan Hande Yener'den yeni hamle

O Ses'de sunucu koltuğunu devrettiği isim belli oldu

O Ses'de sunucu koltuğunu devrettiği isim belli oldu

RTÜK'te 'şortlu çocuk tahrik eder' tartışması

RTÜK'te 'şortlu çocuk tahrik eder' tartışması

Erdoğan'ın istediği ada Türkiye'ye verildi

Erdoğan'ın istediği ada Türkiye'ye verildi

Hülya Avşar: Gençliğinde yapsın ben izin veriyorum

Hülya Avşar: Gençliğinde yapsın ben izin veriyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD ile vize krizi çözüldü! Büyükelçilik kısıtlamayı kaldırdı

ABD ile vize krizi çözüldü! Büyükelçilik kısıtlamayı kaldırdı

Sevakin hamlesi Mısır medyasında yankı uyandırdı

Sevakin hamlesi Mısır medyasında yankı uyandırdı

Yemen'de savaş bitmiyor! Suudi Arabistan koalisyonundan yoğun bombardıman!

Yemen'de savaş bitmiyor! Suudi Arabistan koalisyonundan yoğun bombardıman!

Almanya-Türkiye: Buzlar eriyor mu?

Almanya-Türkiye: Buzlar eriyor mu?

Şaşırtıcı sayılarla 2017

Şaşırtıcı sayılarla 2017

Almanya 2018'e hükümetsiz giriyor

Almanya 2018'e hükümetsiz giriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.