İstanbul’da Yoğun Güvenlik Önlemi

Geçen sene yılbaşı gecesi yaşanan Reina saldırısı nedeniyle, bu sene yılbaşı güvenlik önlemleri yoğun bir şekilde devreye sokuldu.

İstanbul'un çeşitli yerlerinde görevlendirilen 37 bin polis, 4 bine yakın jandarma vatandaşların yeni yıla güven içerisinde girmesi için görevlendirildi.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı noktalardan biri de Taksim Meydanı oldu.

İstanbul'da İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm yollar araç trafiğine kapatılırken Taksim Meydanı çevresi polis bariyerleriyle kapatıldı.

Taksim Meydanı'na gitmek isteyen vatandaşlar polis tarafından tek tek arandı.

İtfaiye ekipleri de olası bir olumsuz duruma müdahale etmek üzere hazır bekletiliyor.