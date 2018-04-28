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İstanbul’daki Mülteciler Derneği Sığınmacıların Destekçisi

28.04.2018 17:32 | Son Güncelleme

Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, farklı milletlerden oluşan personeliyle, sağlıktan eğitime, hukuki destekten meslek edindirme kurslarına kadar birçok alanda ihtiyaç sahibi mültecilere destek veriyor

İstanbul’daki Mülteciler Derneği Sığınmacıların Destekçisi

Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ülkesinden ayrılmış ve uluslararası koruma ihtiyacı olan insanların sorunlarına çözüm aramak amacıyla 2014 yılında kuruldu. Dernek, farklı milletlerden oluşan personeliyle, sağlıktan eğitime, hukuki destekten meslek edindirme kurslarına kadar birçok alanda ihtiyaç sahibi mültecilere destek veriyor.

İdari İşler Müdürü Fatih Gökyıldız, verdikleri hizmeti, “Mülteciler Derneği altı katlı bir merkez. Birinci katı, hastane katı olarak hizmet veriyor. Hastane katında günde 300-350 hasta ağırlıyoruz. Burada on polikliniğimiz ve bir laboratuvarımız var. 15 tane doktorumuz var. İkinci katımızda psikolog desteği veriyoruz. Beş tane psikoloğumuz var. Üçüncü kat, eğitim katımız. Orada dikim atölyemiz, kuaförlük atölyemiz, müzik atölyemiz var, Türkçe ve bilgisayar kurslarımız var. Orada hem eğitim veriyoruz hem de kişiler hobi olarak da derslerimize katılıyorlar. Dördüncü katımız koruma ve sosyal uyum katımız. Aynı zamanda hukuki danışmanlık ve çalışma izni ile ilgili birimlerimiz var. Orada, kişilere iş ve istihdam için hizmet veriyoruz. Aynı zamanda mültecilere hukuk alanında destek veren iki tane de avukatımız var. Sosyal uyumla ilgili etkinlikler de yapıyoruz. Altıncı katımızda ise gastronomi ve aerobik sınıfımız var. Mülteciler Derneği, bu şekilde günde 1000 kişinin uğradığı sirkülasyon oluşturuyor" sözleriyle anlattı.

Gökyıldız, derneğin işleyişini de şu sözlerle özetledi:

“Mülteciler kayıt birimimize geliyorlar, dertlerini anlatıyorlar. Kayıt masasında çalışan arkadaşlarımız, başvuru sahiplerini ilgili birimlere yönlendiriyorlar. Gelen herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz, kimseye hayır dememeye çalışıyoruz. Gelen insanlara yüzde yüz destek vermeye çalışıyoruz ya da ilgili birimlere gitmeleri konusunda yönlendirme yapıyoruz. Bunun dışında, bina içerisinde çocuklarıyla gelen bireylerin çocuklarını bırakabilecekleri çocuk dostu alanımız var. Kişiler işlerini binada hallederken çocukları da orada güzel bir şekilde vakit geçirebiliyorlar . Çocuk dostu alan, bu yönden önemli. Ayrıca kadın sığınma evimiz var. Kimsesi olmayan kadınların, belli prosedürler dahilinde kalabilecekleri bir kadın sığınma evimiz var.”

Klinik Psikolog Bilgen Kumral, dernekte mültecilerle psikososyal destek alanında çalışmalar yaptıklarını anlattı. "Depresyon belirtileri oluyor, kaygı bozuklukları var. Travma sonrası stres bozukluğuyla gelen hastalarımız var. Bunlarla terapi bazlı çalışmalar yapıyoruz. Bilişsel davranışçı terapiler, çözüm odaklı terapiler yapıyoruz. Bunun dışında, danışan gruplarına göre grup çalışmaları ve grup seanslarımız oluyor, grup terapileri yapıyoruz" diyen Kumral, daha çözüm odaklı daha kısa süreli terapilerle işlerini devam ettirmek istediklerini dile getirdi.

Psikolog Bilgen Kumral, kendilerine başvuran danışanlar içerisinde en çok etkilenen kesimin çocuklar olduğunu da belirtti.

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