İstanbul’daki Nevruz’dan barış çağrısı

Ellerde yüzlerce bayrak ve flama. En çok göze çarpan evsahibi konumundaki, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) bayrakları. HDP’nin dağıttığı "Newroz piroz be", "Newroz kutlu olsun" yazılı flamaları sallıyor pek çok kişi.

Barış alanı dolduran pek çok kişinin dilindeydi. DW Türkçe’nin görüştüğü pek çok katılımcının dileği baharla birlikte barışın da gelmesiydi.İstanbul’un Bakırköy ilçesindeki halk pazarı alanı, tamamen polis barikatlarıyla çevrili. Yüzlerce polis var. Nevruz kutlaması için gelenler öğle saatlerinden itibaren tek tek aranarak içeri alınıyor. Alanda binlerce kişi ve büyük bir coşku var. Hemen her yerde zılgıtlar eşliğinde halaylar çekiyor, türküler söylüyor.

Cezaevlerinden de benzer bir mesaj geliyor. Tutuklu siyasetçilerden Leyla Güven, Mehmet Aslan, Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş, Sebahat Tuncel, İdris Baluken ve Ayla Akat Ata’nın ortak mektubunda şu ifadeler dikkat çekiyor:

"İçeride de olsak, dışarıda da olsak özgürlük mücadelemizin iradesini dimdik ayakta tutuyoruz. Halkımızla barış halaylarında buluşacağımız bizler de, beton duvarlar arasında yaktığımız Newroz ateşleriyle, zılgıtlarımızla, halaylarımızla, sloganlarımızla katılıyoruz aranıza. Her yer bahar oluncaya, özgürlük bayramında buluşuncaya kadar her yer direniş, her yer Newroz."

Konuşmalar, okunan mektuplar, müzikler sık sık sloganlarla kesiliyor. En çok tekrarlanan slogan "Newroz biji". “Faşizme karşı teslim olmayacağız” ve “Baskılar bizi yıldıramaz” da sık tekrarlananlardan. Konuşmalarda PKK’nın hapisteki lideri Abdullah Öcalan’dan söz edilince, sık sık “Biji serok Apo” sloganları duyuluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı protesto eden sloganlar yükseliyor zaman zaman. Sahnedeki konuşmacı araya giriyor, uyarıyor, "Belirlenen ortak sloganlar dışında slogan atmayalım" diyor.