İstanbul’dan Suriye’ye Dönüş

Suriyeli iki aile İstanbul’daki 3 yıllarını geride bırakarak Halep’e döndü.

Yahya Ömer ve iki çocuğu için karşık duygularla dolu bir gün oldu.

Hiç geri dönebilieceklerini düşünmemişlerdi.

Esenyurt Belediyesi Yahya, iki oğlu ve 6 üyeden oluşan bir başka ailenin Suriye’ye dönüş yolculuğunu organize etti.

Geçen ay Esenyurt Belediyesi 35 Suriyelinin Afrin ve Cerablus’a dönüşünü organize etmişti.

Birçok Suriyeli ülkeye dönmek için yeterli güvenlik olduğunu belirtse de diğerleri Türkiye’de kurdukları yaşama devam etmek istiyor.

Suriye sınırına kadar 14 saatlik yolculukta çok fazla heyecan vardı.

Muhammed Türkiye’ye geldiğinde sadece 8 yaşındaydı fakat ülkesindeki insanları özlediğini belirtiyor.

Muhammed, “Suriye’yi özledim, insanlarımı özledim. Arkadaşlarımı özledim. Dedemin evini özledim. Gidip kuzenlerime merhaba diyeceğim ve ellerini öpeceğim” diyor.

İki aile 3 yıldır Suriye’ye gitmiyor. Evlerini, yakınlarını görmediler ve tabi ki ülkelerinde birçok değişiklik oldu.

Yahya’nın evi tamamen yıkıldı, Muhammed ise Halep’te neyle karşılaşacağını bilmiyor.

Türkiye 3.5 milyon Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Türk yetkililer son 20 ayda 150 bin Suriyelinin geri döndüğünü belirtiyor.

