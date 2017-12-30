İstanbullular yeni yıla evde girecek

Son Güncelleme 53 dakika önce 30.12.2017 12:00 |53 dakika önce

Son 2 yılda yaşanan terör saldırıları sonrasında İstanbul, güvenlik anlamında hala normale dönebilmiş değil.

Yılbaşında yapılacak sokak kutlamaları yasaklanırken, İstanbullular yeni yıla evlerinde girmeye hazırlanıyor.Türkiye’de insanlar yeni yıla büyük çoğunlukla evde giriş yapmaya hazırlanırken, İstanbul’da sokak kutlamalarının ‘güvenlik’ gerekçesiyle yasaklanması ise tepkilere neden oldu. DW Türkçe’ye konuşan pek çok İstanbullu, son yıllarda yaşanan terör olaylarından sonra yılbaşını evde geçirmeyi tercih ettiklerini, ancak sokak kutlamalarının yasaklanmasını doğru bulmadıklarını belirtiyor. Öte yandan yılbaşı kutlamalarının İslam dini ile bağdaşmadığı gerekçesiyle, yasakları savunanlar da var. İstanbul Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yeni yıla girmeye hazırlanan 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Reina katliamının bıraktığı derin izler, 2018 yılına girilecek yılbaşı gecesinde hayata geçirilen güvenlik önlemleri ve yasaklarla kendini hissettiriyor. Kanlı saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov yakalandı. Masharipov'un da aralarında olduğu 51'i tutuklu 57 sanığın yargılanmasına ise aralık ayı içinde başlandı. Ancak 2016 yılının haziran ayında Atatürk Havalimanı’na, yılbaşı gecesi ise Reina’ya gerçekleştirilen terörist saldırılar sonrasında İstanbul, güvenlik anlamında hala normale dönebilmiş değil. Bunun en son göstergesi ise her yıl dünyanın pek çok köşesinden yüzbinlerce turisti ağırlayan kentteki yılbaşı kutlamalarının yasaklanması oldu.

Konser ve etkinlikler iptal İstanbul’un en merkezi noktaları olan Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli’de yılbaşı nedeniyle gerçekleştirilmesi planlanan sokak kutlamalarına bu yıl yerel otoriteler tarafından izin verilmedi. Bu nedenle İstanbul’un eğlence merkezi sayılan Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Nişantaşı, Beşiktaş Meydanı gibi noktalarda belediyeler tarafından organize edilen konser ve kutlama programları iptal edildi. Örneğin yeni yıl kutlamalarını Abdi İpekçi Caddesi ve Sanat Parkı’nda gerçekleştireceğini açıklayan Şişli Belediyesi’nin 3 gün boyunca düzenlemeyi planladığı Jehan Babur, Seksendört ve Zakkum konserleri ve DJ performansları iptal edilen organizasyonlardan yalnızca birkaçı. Konser iptallerini sosyal medya hesabından duyuran sanatçı Jehan Babur, “Arkadaşlar şimdi bize haber geldi. Yarınki konseri son anda iptal ettiler. Daha doğrusu tüm belediye konserlerini. Üzgünüz” mesajını paylaştı. "Türkiye'nin yüzde 85'i evde olacak” Yasaklar sonrasında İstanbul’da milyonlarca insan, yeni yıla evinde girmeye hazırlanıyor. Online bir alışveriş sitesinin gerçekleştirdiği bir ankete göre de, Türkiye genelinde toplumun yüzde 85'i yılbaşını evinde kutlayacak. 4 bin 777 kişinin katıldığı ankette “Yılbaşını nasıl kutluyorsunuz?” sorusuna yüzde 72’lik kesim 'evde ailemle' derken, onu yüzde 13 ile 'evde arkadaşlarımla', yüzde 10 ile 'dışarıda (eğlence, parti, yemek)', yüzde 3 ile 'yurt dışında' ve yüzde 2 ile 'şehir dışında' yanıtları izledi. DW Türkçe’ye konuşan Habibe Tufan da yılbaşını evde karşılayacak olanlardan biri. “Son yıllarda olan olaylardan sonra yılbaşı için dışarıda plan yapmak çok mantıklı gelmiyor” diyen Tufan, yeni yıla arkadaşları ile evde gireceklerini söylüyor. Çevresindeki pek çok insanın da kendisi gibi yılbaşında dışarı çıkmak yerine evinde kutlama yapacağını anlatan Tufan, İstanbul’daki sokak kutlamalarının yasaklanmasını ise şu sözlerle eleştiriyor: “Yasak olmasa da zaten insanlar bu yılbaşını evde kutlayacaktı. Turizm açısından da öyle. Artık İnsanlar İstanbul’a gelmek istemiyor. Ama insanların kutlama özgürlüğünün ellerinden alınması hoş değil.”

Öte yandan son birkaç yıla kadar yılbaşı kutlamalarının merkezi olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ndeki altyapı çalışmaları ve cami inşaatı da kitlesel kutlamalara fiziken uygun olmayan bir ortam yaratmış durumda. Zira gerek meydanda gerekse İstiklal Caddesi, boylu boyunca kazılmış çukurlar, beton blokları ve bariyerlerle çevrili. Taksim Meydanı’nda büfe işleten Hayri Taş’a göre, her şeye rağmen insanlar yılbaşı akşamı Taksim’e çıkmak ve kutlama yapmak isteyecek. Bununla birlikte sokak kutlamalarının yasaklanmasının hem güvenlik hem de inşaat çalışmaları açısından anlaşılabileceğini ifade eden Taş, “Öbür yandan insanların demokratik hakkı olan eğlenme hakkı var. Böyle muammalı bir durum var bu yıl” diye konuşuyor. Taş, kendisinin ise yılbaşı gecesi ‘ekmek parası’ peşinde koşmaya devam edeceğini söylüyor. Sosyal medyada ‘yasak' tepkisi Sokak kutlamalarının yasaklanmasının yanı sıra bazı sokaklara asılan ışıkların dahi zabıtalar tarafından toplanması dikkat çekerken, sosyal medyada yeni yıl kutlamalarının iptal edilmesine karşı pek çok kesimden tepkili paylaşımlar geliyor. Ünlü model Didem Soydan Twitter hesabından “Yılbaşı kutlanmasın diye gösterdiğiniz özeni(!) Kuran kurslarında tecavüze uğrayan evlatlar için gösteremediniz yazıklar olsun özeninize” ifadelerini paylaşırken, yapımcısı olduğu Suriyeli mültecileri anlatan ‘Steps into high calm' belgeseliyle Emmy Ödülü kazanan gazeteci Engin Baş ise Twitter'dan "Taksim ve Beşiktaş'tan sonra Şişli'de de yılbaşı kutlamaları yasaklanmasını anlıyoruz diyelim. (Anlamıyoruz da neyse) caddelerden yılbaşı ışıklandırılmalarını ve süslerini niye söküyorsunuz. Işıklara karşı terör saldırısı beklentisi mi var?" sözleri ile yasaklara tepki gösterdi.