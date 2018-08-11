İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

ABD'nin baskılarına rağmen, Türkiye'nin Gazze ve Kudüs konularında net duruş sergiledi. İran'a yaptırımlarına karşı durdu. Rusya ile yapılan nükleer santral inşa ediyor, yine bu ülkeden S-400 füze savunma sistemi alıyor. TSK, Suriye'de operasyon düzenleyerek PKK/YPG'ye terör koridoru açmasını engelledi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası casusluk iddiasıyla ABD vatandaşları gözaltına alındı. Bütün bu gelişmeler Trump ve yönetiminin çıkarlarına ters düştü. Bu sebeple Washington, Türkiye'ye yönelik yaptırım ile perde arkasından ekonomik bir savaş başlattı.

FİLİSTİN HASSASİYETİ



Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre, Trump'ın dünyadaki en önemli müttefiki İsrail. ABD'nin, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan ettiğini açıklamasına en sert tepkiyi Türkiye verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öncülüğünde toplanan Birleşmiş Milletler, ABD’nin Kudüs kararının tanınmaması için karar aldı. Ankara'nın Filistin davasına sahip çıkması ABD ve İsrail'i huzursuz etti.

İRAN AMBARGOSU



İran’a karşı yaptırım uygulayan ABD’nin, buna karşılık Türkiye ve diğer ülkelerden ticaret yapmamasını talep etti. Ancak Türkiye, en büyük doğalgaz tedarikçisi olan komşusunun yanında yer aldı. Trump, İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmeden önce, Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak için Halkbank davasını tezgâhladı. Yargılama sonunda Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, Ankara'ya gözdağı vermek için haksız yere 32 ay hapis cezasına çarptırıldı.