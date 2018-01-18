İşte Afrin'de son durum! Böyle görüntülendiler

Suriye ve Irak'taki operasyonlarda başarılı görevler üstlenen, anti tank ve füze sistemlerine karşı üst düzey donanımlı M60T Sabra tipi ağır muharebe tankları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin operasyonu öncesinde Hatay'daki sınır birliklerine sevk ediliyor.

Terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik Afrin operasyonu öncesinde Hatay'ın Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan ilçelerindeki sınır birliklerine askeri araç sevkiyatı devam ediyor.

Türkiye'nin çeşitli kentlerindeki birliklerden gelen 11 tıra yüklü M60T Sabra tipi tanklar ile çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı araç, sınır birliklerine sevk edilmek üzere Hatay'daki 2. Hudut Alayı'na getirildi. Vatandaşlar da cep telefonlarıyla tankları görüntülemek için birbiriyle yarıştı.

908 beygir motor gücü, 450 km hareket menzili, yüzde 60 meyil tırmanma özelliği, gece görüş sistemi, uzaklık ölçüm cihazı, tehdit uyarı sistemi, otomatik yangın söndürme sistemi, 60 mm havan topu, 120 mm top ve 7,62 çapında makineli tüfek sistemi bulunan M60T tipi tanklar, PKK'nın sahip olduğu anti tank ve füze sistemlerine karşı da üst düzey donanımlı.

Üst düzey donanım sayesinde tanka ateşlenen zırh delici mühimmat reaktif zırh sistemiyle karşılaşınca tank dışında bir patlama meydana geliyor ve zırh delici mühimmatın enerjisini geri püskürtüyor.

M60T Sabra, İsrail tarafından Türkiye'ye ait olan M60A-1 tankının modernizasyonu sonucu oluşturulmuştu.