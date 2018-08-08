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İşte mucize! Bu kazadan sağ kurtulmayı başardılar

DÜNYA HABERLERİ  | 08.08.2018 15:44 | Son Güncelleme

Kanada'nın Toronto kentinde meydana gelen korkunç kaza, mucizelere inandıracak düzeyde bir rastlantıya sahne oldu.

Otobanda kenara çeken bir kamyona arkadan hızla gelen bir aracın çarpması sonucu korkunç bir kaza meydana geldi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kazanın ardından etrafın adeta mahşer yerine döndüğü görülüyor.

Ancak bu sırada bir mucize meydana geldi. Kazaya karışan üç kişi de hayatta kalmayı başardı!

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Kanada Kaza toronto mucize rastlantı kamyon trafik

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