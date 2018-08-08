İşte mucize! Bu kazadan sağ kurtulmayı başardılar

Otobanda kenara çeken bir kamyona arkadan hızla gelen bir aracın çarpması sonucu korkunç bir kaza meydana geldi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kazanın ardından etrafın adeta mahşer yerine döndüğü görülüyor.

Ancak bu sırada bir mucize meydana geldi. Kazaya karışan üç kişi de hayatta kalmayı başardı!

