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İşte partilerin gençlere istihdam vaatleri

12.06.2018 18:16 | Son Güncelleme

Kimi gençlere işini kuruncaya kadar maaş, kimi de ucuz kredi vadediyor.

24 Haziran'daki seçimlere hazırlanan partilerin neredeyse tümünün odağında yeni iş kuracak girişimci gençler var.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre 15-24 yaş grubundaki genç nüfus sayısı 12 milyon 983 bin 97. Yaklaşan 24 Haziran seçimlerinde 18 yaşını dolduran 1 milyon 650 bin 171 genç ise ilk defa oy kullanacak.

Türkiye'de seçmen gençler arasındaki işsizlik oranının yüksek olması ise seçim öncesi siyasi partileri bu soruna yöneltmeyi zorunlu kılıyor. Türkiye’de işsizlik oran Şubat itibariyle yüzde 10,6 iken genç işsizlerin oranı ise yüzde 19 düzeyinde. DW Türkçe de bu sorunu iktidar olduklarında siyasi partilerin nasıl çözeceğinin izini seçim beyannamelerinde aradık.

AKP'den Ulusal Gençlik Stratejisi

AKP, genç işsizliğinin önüne geçmek için "Ulusal Genç İstihdamı Strateji Belgesi" hazırlayacağını duyurdu. Bununla birlikte beyannamede, işini kurmak isteyene proje karşılığı 50 bin, kendi işini kurmak veya geliştirmek isteyen gençlere 100 bin liraya kadar faizsiz kredi verileceği belirtiliyor.

Beyannameye göre iktidar partisi, gençlerin kullanacakları 100 bin lira kredi için Kredi Garanti Fonu aracılığıyla yüzde 85 kefalet verecek. Yeni iş kuran gençlere üç yıl boyunca gelir vergisi muafiyeti sağlayacak. İlk kez iş bulan her gencin maaşını bir yıl için devlet ödemeyecek. Ayrıca gençlerin kısa film, ilk film, kitap, dergi gibi sanatsal faaliyetleri ile sportif faaliyetlerine proje bazlı karşılıksız destek verilecek.

CHP’den yeni mezun işsizlere 750 TL

Meydanlarda gençlere sık sık seslenen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin partisinin seçim beyannamesinde de gençlere istihdam vaatleri şöyle sıralanıyor:

"30 yaş altı yüksek öğrenim mezunu gençlere, Gençlik Garantisi Programı kapsamında istihdam, ücretli staj, eğitime devam ya da işsizlik desteği seçenekleri sunulacak. Program kapsamında kamu kurumlarındaki staj olanakları artacak, özel sektördeki ücretli stajın genişletilmesi için teşvik uygulanacak. Yeni mezun iş arayan yoksul gençlere İŞKUR'a kayıtlı olmaları şartıyla 750 Lira işsizlik desteği verilecek. Genç girişimcilere 200 bin TL’ye kadar faizsiz krediyle, 5 yıllık gelir vergisi muafiyeti sağlanacak.”

CHP ayrıca mesleki eğitimdeki stajyer ve çırakların özlük hakları konusundaki mağduriyeti gidermeyi ve staj başlangıç tarihini sigorta tarihi olarak esas alacağını beyan ediyor.

MHP mesleki eğitime ağırlık verecek

MHP, bildirgesinde daha çok çalışan gençleri merkeze almış. Bu kesime mesleki ve teknik eğitim vereceğini ve bunu çıraklık eğitim merkezleri yoluyla yapacağını duyuran MHP, sanayinin ihtiyaç duyduğu iş gücünü bu merkezlerden karşılamayı planlıyor. MHP beyannamesinde projesi uygun bulunan gençlere devlet bankalarından faizsiz kredi vereceğini taahhüt ediyor.

İYİ Parti yoksul gençlere maaş verecek

İYİ Parti şirket kurmayı planlayan ve 2 yıl içinde şirket kurmuş gençlere, şirketleri yeterlilik sağladığı taktirde, 100 bin TL’ye kadar 5 yıl ödemesiz sıfır faizli kredi verecek. Yanı sıra gençlerin şirketlerine belirli bir süre vergi muafiyeti sağlanırken, genç istihdamı sağlayan şirketlere de vergi muafiyeti uygulayacak. Kamu kurumlarında yeni mezun çalıştırmayı zorun hale getireceğini deklare eden İYİ Parti, özel sektörde çalışan gençlerin ilk 6 ay işten çıkarılmasını engelleyecek.

İYİ Parti’nin gençlere yönelik hedefleri arasında şunları yer alıyor: "Devlette yeni mezun istihdamı zorunlu hale getirilecek. Özel sektörde yeni mezunların işten çıkarılmaları 6 ay süreyle engellenecek. Gençlerin iş gücüne erişimini kolaylaştırmak için teknik personel, eğitim, staj ve değişim platformu kurulacak. Üniversite mezunları için yetenek geliştirme ve kariyer merkezleri kurulacak. Ücretsiz staj uygulaması sonlandırılacak. Yoksulluk riski altındaki gençlere iş sahibi olana kadar 500 TL vatandaşlık maaşı verilecek. Genç işsizlik 5 yılda yüzde 8’ indirilecek. Meslek okulu mezunları için askerlik 6 ay olacak.

HDP'den tüm gençlere 500 TL

Türkiye’yi geleceksiz bırakan genç işsizliği ile mücadelenin öncelikli olduğunu belirten HDP, beyannamesinde mahallelerde ve semtlerde dayanışma ağlarını ve sosyalleşme olanaklarını geliştireceğini vurguluyor. HDP beyannamesinde "Stajyer ve çıraklık şeklinde kamufle edilen yeni kölelik koşullarını önleyeceğiz. İşsiz gençlerin sosyal güvenlik sistemine dâhil olmasını ve işsizlik sigortasından faydalanmasını sağlayacağız” diyor. HDP, çalışan, işsiz, öğrenci tüm gençlere her ay 500 TL verecek.

Saadet'e göre üretimin öznesi gençlik

"Üretimin en önemli öznesi ve gücü gençlerimizdir.” diyen Saadet Partisi, beyannamesinde, "Lisansüstü öğrenim ve kurum mülakatlarında temel prensibimiz dünya görüşü, yaşam tarzı, inancı, partisi ne olursa olsun işi en iyi yapabilene teslim etmektir. Saadet iktidarında siyasi tutumundan dolayı kimse işinden, kariyerinden mahrum bırakılmayacaktır. Saadet iktidarı gençlerimizin sorunlarına ciddiyetle eğilecek; gençlerimiz için yatırım, istihdam ve üretim hamleleri gerçekleştirecektir” görüşü dillendiriliyor.

Aslı Işık

© Deutsche Welle Türkçe

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