İşten Atılan Belediye İşçileri Eylemde

11 yıldır belediyede çalıştığını söyleyen Bülent Ateş de işini kaybedenlerden. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Ateş, “En kötü tarafı da insanın bireysel olarak lekelenmesi. Biz bunu asla kabul etmiyoruz. Sicili temiz olan bireyleri neden çıkarıyorsunuz? Şu an Bağlar Belediyesi’nde 255 arkadaşımız hukuka aykırı şekilde çıkarıldı. Belediye yönetimiyle, belediye başkanıyla görüştük, ‘Gizlilik kararı vardır biz hiçbir şey yapamayız’ diyorlar. Ben ve birçok arkadaşım mağduruz” dedi.

İşçilerin çıkarılmasına güvenlik soruşturması gerekçe gösterildi. Ancak savcılık ve valiliğe başvuran işçilerin çoğu, haklarında soruşturma ya da adil sicil kaydı bulunmadığını öğrendi. Bunun üzerine işçiler, işe geri alınmak için eyleme başladı. Sabah saatlerinde belediye önünde toplanan işçiler oturma eylemi başlattı.

Bağlar İlçe Belediyesi’nin önü Cuma günü kalabalıktı. Belediye önünde toplananlar geçen haftaya kadar belediyede çalışan işçilerdi. Hükümetin çıkardığı KHK ile kadroya geçme şansı doğan işçiler, bir süre önce başvuru yaptı. Ancak il genelinde 722 işçi güvenlik soruşturması gerekçe gösterilerek işten çıkarıldı. Bunlardan 255’i Bağlar Belediyesi’nin değişik birimlerinde çalışanlardı.

Dört yıllık işçi olan Sevim Akgül ise adli sicil kayıtlarının temiz olmasına rağmen neden çıkarıldıklarına anlam veremediklerini söyledi. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Akgül, “Neden çıkarıldığımızla ilgili bir şey bilmiyoruz. Güvenlik soruşturması adı altında çıkarıldık. Adli sicil kayıtlarımız daha önce alınmıştı ve temizdi. Memur olmamızın önünde engel olabilecek hiçbir şey yoktu. Buna rağmen güvenlik soruşturması adı altında 255 kişi işten çıkarıldı. Bu haksız bir uygulama. OHAL döneminin keyfi bir uygulamasıdır. Sendikamızla birlikte hareket ediyoruz. Bugün oturma eylemine başladık ilerleyen süreçlerde de belediyenin hangi maddeden çıkaracağını netleşince yeni bir yol haritası çıkaracağız. Çıkış maddelerimiz belirlenince dava sürecine geçeceğiz” diye konuştu.

Mehdiye Özhan ise daha üç ay önce anne olmuş. Neden işten çıkarıldığını bilmediğini söyleyen Özhan şöyle konuştu: “’Yasa gereği sizi çıkarmak zorunda kaldık’ dediler. Yasanın içeriği nedir söylemiyorlar. Zaten biz yasa dışı bir şekilde işten çıkarıldık. Hiçbir suça karışmamışız. Ben emziren bir anneyim, 3 aylık bebeğimi bırakıp buraya geldim. Emziren bir annenin işten çıkarılmaması gerekiyor. Birçok insan ekonomik olarak zaten kötü durumda ve ailelerini zor geçindiriyorlardı. Şimdi daha da zorlaştı. Haksız ve hukuksuz bir şekilde işten çıkarıldık” şeklinde konuştu.

Belediye bahçesinde sessizce oturan işçiler, Türkiye’deki bazı belediyelerin işten çıkardıklarını geri aldığını söyleyerek, geri alınmayı bekliyor. Hafta içinde alınan kararla, Büyükşehir Belediyesi 242, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (DİSKİ) 76, Bağlar Belediyesi 255, Yenişehir Belediyesi 46, Sur Belediyesi, 42, Ergani Belediyesi 56 ve Hazro Belediyesi’nde de 5 işçinin işine son verildi.