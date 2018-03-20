İstihbarat Komisyonu Oy Güvenliği için Önerilerini Açıkladı

Komisyonun tavsiyeleri arasında İç Güvenlik Bakanlığı’nın Federal hükümet yetkilileriyle eyalet ve yerel yetkililer arasında açık iletişim kanalları kurması da var.

Komisyon, Kongre’ye eyaletlere seçim hileleriyle mücadele etmeleri için verdiği desteği arttırmasını tavsiye etti. Ayrıca Washington’un seçimlere yönelik müdahalenin ‘düşmanca’ olduğu konusunda açık mesaj vermesi ve harekete geçmesi gerektiğini kaydetti.

Amerika’da 2016 başkanlık seçimi sırasında Rusya’nın oy sistemini etkileme girişimlerini bir yıldan uzun süredir inceleyen Senato İstihbarat Komisyonu, seçimlere yabancılar tarafından yapılan müdahalelerin önlenmesi konusunda önerilerden oluşan ilk tasarısını açıkladı. Komisyon, Kongre’ye eyaletlere güvenlik önlemlerini arttırması için destek verme çağrısında bulundu.

Amerika’da birçok eyalet eski ve yıpranmış oy makineleri kullanıyor. Uzmanlar, aralarında 2018 ara seçimlerinin de bulunduğu gelecekteki seçimlere de Ruslar ya da başka yabancı unsurlar tarafından müdahale edilebileceği yönünde endişe duyuyor.

Senato İstihbarat Komisyonu’nun soruşturması, Kongre’de yürütülen üç soruşturmanın en az taraflı olanı olarak görülüyor.

Özel Savcı Robert Mueller da Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği ve Donald Trump’ın seçim kampanyası ekibinin Rusya’ya gizli anlaşma yaptığı iddialarını soruşturuyor.

Başkan Trump gizli anlaşma iddialarını her fırsatta reddederek soruşturmaları ‘cadı avı’ olarak değerlendirmişti. Moskova da seçimlere müdahale ettiği iddialarını kabul etmiyor.