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İstihbarat Komisyonu Oy Güvenliği için Önerilerini Açıkladı

20.03.2018 22:22 | Son Güncelleme

Amerika’da 2016 başkanlık seçimi sırasında Rusya’nın oy sistemini etkileme girişimlerini bir yıldan uzun süredir inceleyen Senato İstihbarat Komisyonu, seçimlere yabancılar tarafından yapılan müdahalelerin önlenmesi konusunda önerilerden oluşan ilk tasarısını açıkladı. Komisyon, Kongre’ye eyaletlere güvenlik önlemlerini arttırması için destek verme çağrısında bulundu

İstihbarat Komisyonu Oy Güvenliği için Önerilerini Açıkladı

Amerika’da 2016 başkanlık seçimi sırasında Rusya’nın oy sistemini etkileme girişimlerini bir yıldan uzun süredir inceleyen Senato İstihbarat Komisyonu, seçimlere yabancılar tarafından yapılan müdahalelerin önlenmesi konusunda önerilerden oluşan ilk tasarısını açıkladı. Komisyon, Kongre’ye eyaletlere güvenlik önlemlerini arttırması için destek verme çağrısında bulundu.

Basın toplantısında konuşan komisyonun Cumhuriyetçi başkanı Richard Burr, Rus hükümetinin Amerikan oy sistemindeki zayıflıkları kolladığını söyledi.

Burr, oyların değiştirildiği yönünde kanıt olmadığını da sözlerine ekledi.

Komisyon, Kongre’ye eyaletlere seçim hileleriyle mücadele etmeleri için verdiği desteği arttırmasını tavsiye etti. Ayrıca Washington’un seçimlere yönelik müdahalenin ‘düşmanca’ olduğu konusunda açık mesaj vermesi ve harekete geçmesi gerektiğini kaydetti.

Komisyonun tavsiyeleri arasında İç Güvenlik Bakanlığı’nın Federal hükümet yetkilileriyle eyalet ve yerel yetkililer arasında açık iletişim kanalları kurması da var.

Amerika’da birçok eyalet eski ve yıpranmış oy makineleri kullanıyor. Uzmanlar, aralarında 2018 ara seçimlerinin de bulunduğu gelecekteki seçimlere de Ruslar ya da başka yabancı unsurlar tarafından müdahale edilebileceği yönünde endişe duyuyor.

Senato İstihbarat Komisyonu’nun soruşturması, Kongre’de yürütülen üç soruşturmanın en az taraflı olanı olarak görülüyor.

Özel Savcı Robert Mueller da Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği ve Donald Trump’ın seçim kampanyası ekibinin Rusya’ya gizli anlaşma yaptığı iddialarını soruşturuyor.

Başkan Trump gizli anlaşma iddialarını her fırsatta reddederek soruşturmaları ‘cadı avı’ olarak değerlendirmişti. Moskova da seçimlere müdahale ettiği iddialarını kabul etmiyor.

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