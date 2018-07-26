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İstihbarat'tan korkutan rapor, O ülkede PKK'lı sayısında büyük artış

DÜNYA HABERLERİ  | 26.07.2018 12:04 | Son Güncelleme

Almanya'daki Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerinin faaliyetlerini genişlettiği ve ülke genelinde yanlıların sayısının arttığı belirtildi. Anayasayı Koruma Teşkilatının 2017 istihbarat raporuna göre Almanya'da terör örgütü PKK yanlısı 14 bin 500 kişi bulunuyor.

İstihbarat'tan korkutan rapor, O ülkede PKK'lı sayısında büyük artış

İç istihbarat birimi olan Anayasayı Koruma Teşkilatının (BfV) 2017 yılı istihbarat raporuna göre, 2016 yılında 14 bin olan PKK terör örgütü yandaş sayısının, geçen yıl 500 kişi aratarak 14 bin 500'e yükseldiğini ifade edildi.

Raporda, "PKK, Almanya'daki üye sayısı ve güç anlamında en büyük yabancı terör örgütü olmaya devam ediyor." ifadesi yer aldı.

PKK terör örgütünün, geçen yıl Almanya'da 14 milyon Euro, Avrupa genelinde ise 25 milyon Euro para topladığı da raporda yer aldı.

BfV'nin 358 sayfalık raporunda, 16 sayfa yer ayırılan PKK'ya ait dernek ve diğer oluşumların, geçen yıllarda pek çok defa olumlu bir izlenim vermek için adlarını değiştirdikleri de belirtildi.

Raporda, Almanya ve Avrupa'daki PKK terör örgütü yapılanmalarının hala kuzey Irak'taki terör örgütünün otoriter kadroları tarafından kontrol edildiği ve şiddetin PKK ideolojisinin bir seçeneği olmaya devam ettiği vurgulandı.

PKK'nın Almanya ve Avrupa'da kendi medyası bulunduğuna işaret edilen raporda, ANF Haber Ajansı ve Yeni Özgür Politika gazetesinin örgütün propaganda aracı olduğu kaydedildi.

Örgütün özellikle gençler arasında propaganda amaçlı olarak sosyal medyayı aktif kullandığına işaret edildi.

DİĞER GRUPLAR

Raporda, DHKP-C'nin ülkede 650 üyesi olduğu ve çeşitli dernekler aracılığıyla önemli propaganda faaliyetleri yürüttüğü belirtildi.

Diğer iki yasa dışı terör örgütü arasında TKP/ML'nin bin 300 MLKP'nin ise 600 üyesi bulunduğu kaydedildi.

FETÖ İZLENMİYOR

Raporda, FETÖ'ye ilişkin ayrıntılı bilgi verilmemesi dikkati çekerken, sadece FETÖ'nün Türkiye tarafından terör örgütü olarak görüldüğü ifadesi yer aldı.

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