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İstiklal Caddesi’nin Küçük Müzisyenleri

11.06.2018 17:35 | Son Güncelleme

Suriyeli mülteci Hüseyin ve Beşir, maddi imkansızlıklar sebebiyle müzik aletleri alamadıkları için kullandıkları yoğurt kovalarıyla yaptıkları müzikle izleyenlerin beğenisini kazanmayı başarıyor

İstiklal Caddesi’nin Küçük Müzisyenleri

Suriye’deki iç savaş sebebiyle ülkelerini terkederek Türkiye’ye sığınan Suriyeli mültecilerin yaşamlarını sürdürmek için mücadeleleri zorluklara rağmen devam ediyor. Suriye’nin Afrin kentinden 6 yıl önce Türkiye’ye kaçak yollarla gelen Şeyho ailesinin en büyük oğlu olan Hüseyin Şeyho, ailesine maddi olarak yardım etmek için arkadaşıyla birlikte ters çevirdikleri yoğurt kovaları ve bagetlerle Taksim İstiklal Caddesi’nde müzik yapıyorlar.

Hüseyin ve Beşir, maddi imkansızlıklar sebebiyle müzik aletleri alamadıkları için kullandıkları yoğurt kovaları ile yaptıkları müzikle izleyenlerin beğenisini kazanmayı başarıyor.

13 yaşındaki küçük müzisyen Hüseyin, bir süre önce annesini kaybetmiş. 5 kardeşi ve babasıyla birlikte yaşayan küçük sığınmacı, İstanbul’da yaşamın zor olduğunu, bu sebeple ailesine destek olmak için çalışması gerektiğini söylüyor ve gelecekte ne yapmak istediğini şu sözlerle anlatıyor: “Altı senedir buradayız. Ev kiramız 600 TL. Ailemizde tek babam çalışıyor. Ben de ona yardımcı oluyorum. Kardeşlerime süt alıyorum, bez alıyorum. Arkadaşım bana bir haftada nasıl yoğurt kovasından müzik çalınacağını öğretti. Bir yıldan beri ben de çalabiliyorum. Okula gidiyorum. Okulu bitirdikten sonra baterist olmak istiyorum.”

Suriye’nin Afrin kentinden ailesiyle birlikte üç yıl önce Türkiye’ye geldiklerini anlatan 14 yaşındaki Beşir Ahmad ise önce İstanbul’a geldiklerini daha sonra ise İzmir’e gittiklerini ve ritim tutmayı orada öğrendiğini söylüyor. Haftada birgün müzik eğitimi aldığını söyleyen küçük sığınmacı, ailesine maddi olarak destek olabilmek için İstiklal Caddesi’nde arkadaşı Hüseyin’le birlikte müzik yaptıklarını kaydediyor.

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