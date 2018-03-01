'İstismarın Çözümü Hadım ve İdam Değil'

40 ilde 20 yıldan fazladır çalışmalar yürüten Diyarbakır merkezi KAMER Vakfı, Türkiye’nin kadın hakları, istismar ve taciz konularında en etkin kuruluşlarından biri. Türkiye ve uluslararası alanda çok sayıda ödüle sahip olan KAMER’in Başkanı Nebahat Akkoç, son günlerde yeniden gündeme gelen çocuk istismarına ilişkin cezaların arttırılması konusunda uyarılarda bulundu.

Amerika’nın Sesi’ne konuşan Akkoç, cezaların çözüm olmadığını savundu. Akkoç, “KAMER olarak biz, 20 yıldan fazladır, çocuk istismarının ne kadar önemli olduğunu ve oranının çok yüksek olduğunu söyleyip duruyoruz. Dolayısıyla hiç yeni bir sorun değil. Çok vahim davalar takip ettik,bugün bir iki olayın medyaya yansıması çok görünür olması ve de bütün siyasilerin bu konu üzerinde konuşması, bizi biraz şaşırttı. Bunu niye yapıyorlar bilmiyoruz fakat buna rağmen, tamam biz şaşırdık bugün tam bir savaş ayyuka çıkmışken, birden istismar da neredeyse aynı derecede konuşulur oldu. Tesadüf müdür bunu bilmiyoruz ama iyidir, konuşulsun ama çözüm noktasındaki önerilerde bizi dehşete düşürüyor. Bir kere gerçek rakamları bilseler, bize sorsalar, bizi konuştursalar gerçekten ne hadımdan bahsederler, ne idamdan bahsederler. Toplumun yüzde kaçını idam edeceksiniz, hadım edeceksiniz? Çözüm bu değil. Bu konuda eğer hükümet gerçekten samimi ise bir çözüm üretmek istiyorsa, kadın örgütleri ile mutlaka diyalog içinde olmalı çözüm cezalandırma değil,” dedi.