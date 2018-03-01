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'İstismarın Çözümü Hadım ve İdam Değil'

01.03.2018 19:37 | Son Güncelleme

Kadın hakları, istismar ve taciz konularında çalışmalar yürüten Diyarbakır merkezli KAMER Vakfı Başkanı Nebahat Akkoç, çocuk tacizcilerine karşı ağır cezaların gündeme gelmesinin çözüm olmadığını söyledi. Akkoç, “(Çözüm için)Toplumun kaçta kaçını idam edeceksiniz ki?” diyor

'İstismarın Çözümü Hadım ve İdam Değil'

40 ilde 20 yıldan fazladır çalışmalar yürüten Diyarbakır merkezi KAMER Vakfı, Türkiye’nin kadın hakları, istismar ve taciz konularında en etkin kuruluşlarından biri. Türkiye ve uluslararası alanda çok sayıda ödüle sahip olan KAMER’in Başkanı Nebahat Akkoç, son günlerde yeniden gündeme gelen çocuk istismarına ilişkin cezaların arttırılması konusunda uyarılarda bulundu.

Amerika’nın Sesi’ne konuşan Akkoç, cezaların çözüm olmadığını savundu. Akkoç, “KAMER olarak biz, 20 yıldan fazladır, çocuk istismarının ne kadar önemli olduğunu ve oranının çok yüksek olduğunu söyleyip duruyoruz. Dolayısıyla hiç yeni bir sorun değil. Çok vahim davalar takip ettik,bugün bir iki olayın medyaya yansıması çok görünür olması ve de bütün siyasilerin bu konu üzerinde konuşması, bizi biraz şaşırttı. Bunu niye yapıyorlar bilmiyoruz fakat buna rağmen, tamam biz şaşırdık bugün tam bir savaş ayyuka çıkmışken, birden istismar da neredeyse aynı derecede konuşulur oldu. Tesadüf müdür bunu bilmiyoruz ama iyidir, konuşulsun ama çözüm noktasındaki önerilerde bizi dehşete düşürüyor. Bir kere gerçek rakamları bilseler, bize sorsalar, bizi konuştursalar gerçekten ne hadımdan bahsederler, ne idamdan bahsederler. Toplumun yüzde kaçını idam edeceksiniz, hadım edeceksiniz? Çözüm bu değil. Bu konuda eğer hükümet gerçekten samimi ise bir çözüm üretmek istiyorsa, kadın örgütleri ile mutlaka diyalog içinde olmalı çözüm cezalandırma değil,” dedi.

Peki, çözüm nedir? Dört çocuktan birinin istismara uğradığını söyleyen Akkoç, çözüm önerilerini şöyle açıklıyor; ”Çözüm nerededir diyenlere şunu söylemek istiyorum; mantaliteyi değiştirmek lazım. Siz değiştirmedikçe, içgüdüyle hareket eden yeni insanlar çıkacak ve yeni adımlar ve yeni cezalar girecek devreye. Bu böyle bir kısır döngü olarak devam edecek. Oğlan çocukların eğitimi erken çocukluk döneminde olmalı. Bu dönemle ilgili çok etkili çalışma yapıyoruz. Ben iddia ediyorum bizim bu çalışmalarımıza katılan çocukların büyük çoğunluğu istismara karşı olacaktır. Çünkü 3-6 yaş çok önemlidir mutlaka okul öncesi eğitim yapılmalıdır. Okul öncesi eğitimde de kız ve oğlan çocukları olarak geleceğin geleneksel kadınları ve erkekleri olmamak için neler yapmak gerekir, öğrene öğrene büyümeli, çözüm burada yatıyor. Ama bunu yapmayıp tam tersine geleneksel kadınlığını ve erkekliği pekiştirecek dil ve davranışlar şurada dururken, istismara yelteneni bu şekilde cezalandırmak, bize göre hiç olumlu bir sonuç yaratmayacaktır. Dört çocuktan biri istismara uğruyor diye düşünüyorum rakamlar onu gösteriyor. Dört çocuktan biri istismar yaşıyor, istismar yaşayan bir çocuğun aldığı yarayı hiçbir şey kapatmıyor. En iyi halini şöyle anlatıyor uzmanlar; o yarayla birlikte mutlu olmayı öğreniyorlar, yara kapanmıyor o yarayla birlikte iyi bir insan olmayı, iyi bir yaşam sürmeyi öğreniyorlarsa çok şanslı sayıyoruz.”

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
1 kesin sesinizi.Bu zamana kadar uygulamadında ne oldu.Çeken aile insanlar bilir onlara sorsan bize verin yara idam edin derler.Kapayin çenenizi
1 kesin sesinizi.Bu zamana kadar uygulamadında ne oldu.Çeken aile insanlar bilir onlara sorsan bize verin yara idam edin derler.Kapayin çenenizi
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