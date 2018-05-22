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İsveç hükümetinden vatandaşlara savaş ve kriz broşürü

22.05.2018 11:25 | Son Güncelleme

İsveç hükümeti vatandaşları savaş ya da kriz halinde nasıl davranacakları konusunda bilgilendirmek amacıyla bir broşür hazırladı.

İsveç hükümeti vatandaşlarını en kötü şartlara hazırlıklı olmaları amacıyla bir broşür hazırladı. Ülkede 4 milyon 800 bin vatandaşa gönderilecek broşür, "Kriz ya da savaş olursa" başlığını taşıyor. İnternet üzerinden yayınlanan broşürde yeraltı sığınaklarının nerede olduğu, uyarı sinyalleri hakkında ve vatandaşların İsveç’in savunmasına nasıl katkı sağlayabilecekleri konusunda bilgiler veriliyor. Bunun yanı sıra savaş ve kriz çıkması halinde temiz içme suyunun nasıl temin edileceği, kalori açısından zengin besinlerin nasıl kolaylıkla hazırlanabileceği gibi bilgiler de bulunuyor.

Broşür, vatandaşları siber ve terör saldırılarına karşı hazırlamanın yanı sıra iklim değişikliğinin yol açabileceği sonuçlar hakkında da bilgi veriyor ve yalan haberlerin (Fake News) nasıl tanınabileceği konusunda da bilgiler içeriyor.

İsveç’te 50 yıldan bu yana ilk kez hanelere böyle bir broşür hazırlanarak gönderiliyor. Broşürde İsveç’in güvenli bir ülke olduğu belirtiliyor ama "Buna rağmen güvenlik ve bağımsızlığa yönelik tehditler söz konusu. Kim bu tehditlere karşı hazırlıklıysa ülkenin büyük bir yükle baş etmesine katkı sağlar" deniliyor.

İsveç’te bu tür broşürler ilk kez İkinci Dünya Savaşı sırasında hazırlanmıştı. 1961 yılına kadar bu broşürler zaman zaman güncellendi. Resmi devlet dairelerine Soğuk Savaş’ın sona ermesine dek böylesine enformasyon içerikli broşürler dağıtıldı.

Savunma Bakanlığı’na bağlı İsveç Sivil İhtiyat Ajansı’nın hükümetin talimatıyla bu broşürleri hazırladığı belirtildi. Broşür İsveç’te güvenlik konusunda yoğun tartışmaların yürütüldüğü bir dönemde hazırlandı. Kırım’ın Rusya tarafından 2014 yılında ilhak edilmesi, Rusya-Ukrayna Savaşı İsveç'te güvenlik tartışmalarını hararetlendirmişti. Bir Rus denizaltısının İsveç kara sularına girmesi üzerine alarma geçilmişti.

İsveç hükümeti bu gelişmeler sonrasında 2016 yılında askeri harcamaları artırma kararı almıştı. Geçen iki yılda büyük bir askeri tatbikat da yapıldı. 200 yıldan fazla bir süredir savaşmaya İsveç İkinci Dünya Savaşı sırasında da resmi olarak tarafsız bir ülkeydi.

dpa/ HT, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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