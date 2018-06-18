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İsveç'in Malmö kentinde silahlı saldırı: Yaralılar var!

DÜNYA HABERLERİ  | 18.06.2018 22:14 | Son Güncelleme

İsveç'in Malmö kentinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında en az 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırı, Türkiye saati ile 17.00'de biten İsveç Güney Kore maçının hemen sonrasında yapılan kutlamalar sırasında meydana geldi.

İsveç'in Malmö kentinde silahlı saldırı: Yaralılar var!

İsveç'in Malmö kentinde silahlı saldırı düzenlendi. İsveç polisinin yaptığı ilk açıklamaya göre olayda en az 4 kişi yaralandı. Görgü tanıkları saldırının otomatik silahla yapıldığını söyledi. Polis, saldırının ardından çok sayıda caddeyi kordon altına aldı.

Olay yerinden kaçtığı bildirilen saldırganın yakalanması için operasyon başlatıldı. Yaralıların sağlık durumuyla ilgili henüz açıklama yapılmadığı kaydedildi.

İsveç polisi saldırı ile ilgili terör ifadesini kullanmadı.

SALDIRI KUTLAMALAR SIRASINDA MEYDANA GELDİ

Saldırı Türkiye saati ile 17.00'de biten İsveç Güney Kore maçının hemen sonrasında yapılan kutlamalar sırasında meydana geldi.

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Anahtar Kelimeler:
isveç silahlı saldırı malmö

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