İsveç'in Malmö kentinde silahlı saldırı: Yaralılar var!

İsveç'in Malmö kentinde silahlı saldırı düzenlendi. İsveç polisinin yaptığı ilk açıklamaya göre olayda en az 4 kişi yaralandı. Görgü tanıkları saldırının otomatik silahla yapıldığını söyledi. Polis, saldırının ardından çok sayıda caddeyi kordon altına aldı.
Olay yerinden kaçtığı bildirilen saldırganın yakalanması için operasyon başlatıldı. Yaralıların sağlık durumuyla ilgili henüz açıklama yapılmadığı kaydedildi.
İsveç polisi saldırı ile ilgili terör ifadesini kullanmadı.
SALDIRI KUTLAMALAR SIRASINDA MEYDANA GELDİ
Saldırı Türkiye saati ile 17.00'de biten İsveç Güney Kore maçının hemen sonrasında yapılan kutlamalar sırasında meydana geldi.
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