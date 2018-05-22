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İsveç'te hükümet kararı ile evlere 'savaş uyarısı' broşürleri dağıtılıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 22.05.2018 13:29 | Son Güncelleme

İsveç hükümeti vatandaşları savaş ya da kriz halinde nasıl davranacakları konusunda bilgilendirmek amacıyla bir broşür hazırladı.

İsveç'te hükümet kararı ile evlere 'savaş uyarısı' broşürleri dağıtılıyor

NATO üyeliği ve güvenlik sorunları gibi tartışma konularının gündemde olduğu İsveç’te,hükümet ilginç bir karara imza attı.

4.8 milyon eve ‘Savaşa hazır olun’ broşürleri dağıtıldı. Broşürlerde, halkın olası bir saldırıya karşı nasıl hazır olacağı ve ülkenin ‘genel güvenliğine nasıl katkıda bulunabileceği anlatılıyor.

Halka savaş halinde ne yapılacağını anlatan 20 sayfalık broşürler, İsveç’te 50 yılı aşkın bir süredir ilk kez yaşanıyor.

“Eğer kriz veya savaş gelirse” isimli broşürlerde, gıda, su ve ısınma gibi temel ihtiyaçların nasıl karşılanabileceği, alarm seviyelerinin ve uyarılarının ne anlama geldiği ve halkın neler yapması gerektiği gibi bir dizi konu ele alınıyor.

Hürriyet

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Anahtar Kelimeler:
isveç savaş uyarısı NATO

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Dünyada şuan çatışma çıkma olasılığı en düşük ülkelerden biri. Bizde sokağa davulcularımı salsak ne. Malum biraz geç uyanan milletiz.
Adamlar halkını güncelliyor.
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