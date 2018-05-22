İsveç'te hükümet kararı ile evlere 'savaş uyarısı' broşürleri dağıtılıyor

NATO üyeliği ve güvenlik sorunları gibi tartışma konularının gündemde olduğu İsveç’te,hükümet ilginç bir karara imza attı.

4.8 milyon eve ‘Savaşa hazır olun’ broşürleri dağıtıldı. Broşürlerde, halkın olası bir saldırıya karşı nasıl hazır olacağı ve ülkenin ‘genel güvenliğine nasıl katkıda bulunabileceği anlatılıyor.

Halka savaş halinde ne yapılacağını anlatan 20 sayfalık broşürler, İsveç’te 50 yılı aşkın bir süredir ilk kez yaşanıyor.

“Eğer kriz veya savaş gelirse” isimli broşürlerde, gıda, su ve ısınma gibi temel ihtiyaçların nasıl karşılanabileceği, alarm seviyelerinin ve uyarılarının ne anlama geldiği ve halkın neler yapması gerektiği gibi bir dizi konu ele alınıyor.

Hürriyet

