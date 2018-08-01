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İsveç'te kraliyet tacı ve asası Katedral Müzesi'nden çalındı

DÜNYA HABERLERİ  | 01.08.2018 06:20 | Son Güncelleme

İsveç Devlet televizyonunun haberine göre İsveç'in Başkenti Stockholm'e 120 kilometre uzaklıkta bulunan Strangas Şehri'nin merkezinde bulunan Srangas Katedrali 'nde olan müzeden çok kıymetli kraliyet tacı çalındı.

İsveç'te kraliyet tacı ve asası Katedral Müzesi'nden çalındı

Soyguncular çaldıkları taç ve asalarlarla kilisenin deniz tarafından sürat teknesiyle kaçtılar. Alarma geçen polis karadan,havadan ve denizden soyguncuları aramaya başladı.

Taç 17.yüzyılda İsveç Kralı Karl IV 'ün eşi Kraliçe Kristina tarafından kullanılmıştı. Kraliyet ailesi tarafından kullanılan eşyaların çok kıymetli ve paha biçilmez olduğu polis tarafından belirtildi.

Polis bugün katedral yakınında oturan görgü tanıklarıyla görüşüyor.

Bu olayda bilgisi olanlardan bilgi vermesini istiyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
isveç kraliyet tacı ve asası Katedral Müzesi hırsızlık

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