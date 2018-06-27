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İsveç'teki Türk kaleciden takım arkadaşlarına suçlama: Atatürk fotoğrafı paylaştığım için hakaret ettiler

DÜNYA HABERLERİ  | 27.06.2018 10:57 | Son Güncelleme

İsveç'te Süper Lig ekiplerinden Dalkurt'un Türk kalecisi Abdulaziz Demircan, sosyal medya hesabından 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik Ve Spor Bayramı'nı kutlayan paylaşımından dolayı takım arkadaşlarının hakaretine uğradığını belirterek, yaşanan olaylar nedeniyle kulüple anlaşarak sözleşmesini iptal ettiklerini bildirdi.

İsveç'teki Türk kaleciden takım arkadaşlarına suçlama: Atatürk fotoğrafı paylaştığım için hakaret ettiler

İsveç'te Süper Lig ekiplerinden Dalkurt'un Türk kalecisi Abdulaziz Demircan, sosyal medya hesabından 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik Ve Spor Bayramı'nı kutlayan paylaşımından dolayı takım arkadaşlarının hakaretine uğradığını belirterek, yaşanan olaylar nedeniyle kulüple anlaşarak sözleşmesini iptal ettiklerini bildirdi.

Demircan, "Uppsala Nya Tidning" gazetesine yaptığı açıklamada, 19 Mayıs'ta Uppsala'dan Norköping'teki maça giderken Ingstram hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı'nı kutlamak için Türk bayraklı Atatürk fotoğrafı paylaştığını, paylaşımından sonra da maçta yedek bırakıldığını ve takım arkadaşlarının hakaretine uğradığını anlattı.

"BENİ YEDEĞE BIRAKTI"

Demircan, "Resmi paylaştığım için başkanımız, seyirci tarafından saldırıya uğrayacağım endişesiyle teknik direktörümüze beni yedeğe bırakması gerektiğini söylemiş. O da beni yedeğe bıraktı. Maç sonrası birçok futbolcu benimle kavga etti. Sonra da konuşmayı kestiler.'' ifadesini kullandı.

Tepkileri önlemek için Dalkurt'un resmi kanallarından "Demircan'ın Instagram hesabının saldırıya uğradığı ve o resmin korsanlar tarafından yerleştirildiği" yönünde açıklama yaptığını belirten Demircan, bu açıklamanın gerçek olmadığını kaydetti.

"ÜLKEMLE GURUR DUYUYORUM"

Demircan, sosyal medya hesabımdan istediğini paylaşabileceğini vurgulayarak, "O resmi de ben paylaştım. Geçen sene Atiker Konyapsor'dan Dalkurt'a transfer olmuştum. Benim Türkiye pasaportum var. Ülkemle gurur duyuyorum. 'Türkler ve Kürtler' diye bir problemim yok.'' değerlendirmesinde bulundu.

Olaydan sonra antrenman ve maçlarda kendisine güvenlik garantisi verilmediğini de belirten Demircan, yaşanan olaylar nedeniyle kulüple anlaşarak sözleşmesini iptal ettiklerini bildirdi.

İsveç Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu da 2 maçta seyircisi terör örgütü PKK'nın bayrağı açtığı için Dalkurt takımına geçen ay 25 bin kron (yaklaşık 12,5 bin lira) para cezası vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
isveç Türk kaleci dalkurt Abdulaziz Demircan

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
HEP BUNLAR TAYYİP VE SALYA SÜMÜK FETÖNÜN ESERİ.TOPLUMU TAMAMEN KUTUPLAŞTIRIP DÜŞMANLIĞA YÖNLENDİRİYORLAR.BİRDE İSLAMİYET BARIŞ DİNİDİR DİYE MANŞET ATMAZLARMI GÜLESİM GELİYOR.BÜTÜN DİNLER VE MEZHEPLER İNSANLIĞIN DÜŞMANIDIR.
izmire gitsen ordada kapalısın diye hakarete uğrasın kadının arbasında türk bayrağı vardiye benzinlikte linç etmeye kaktılar ha pkk ses çıkarmazlar ama dindarsan yandın hertürlü linçe hazır ol ama sen konyaya gitiysen namazda kılsan atna sahip de çıkarlar bayrağınada mutlu mesut yaşarsın bu yunan tohumlarını kendi haline bırakın
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