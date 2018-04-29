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İsveç'ten tarihi 'Türk köftesi itirafı'

DÜNYA HABERLERİ  | 29.04.2018 00:15 | Son Güncelleme

İsveç Devleti'nin resmi Twitter hesabından, ülkenin dünyaca ünlü köftesinin tarifinin Türklere ait olduğu itiraf edildi.

İsveç'ten tarihi 'Türk köftesi itirafı'

Twitter hesabı "Sweden.se"den yapılan paylaşımda, köfte fotoğrafı kullanılarak, ''İsveç köfteleri, aslında Kral 12. Karl'ın Türkiye'den eve getirdiği tarife dayanıyor. Gerçeklere bağlı kalalım.” ifadeleri kullanıldı.

isveç

Uppsala Üniversitesi Edebiyat Bölümü Araştırmacısı Annie Mattson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya'ya karşı savaş kaybeden İsveç Kralı 12. Karl'ın, Osmanlı topraklarına sığınarak 5 yıla yakın Moldova'nın Bender kentinde yaşadığını söyledi.

KÖFTE, KAHVE VE LAHANA DOLMASI

Mattson, daha sonra ülkesine dönmeye karar veren kralın yanında köfte, kahve ve lahana dolması getirdiğini anlattı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
isveç Köfte Türk köftesi

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