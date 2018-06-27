İsveçli bakandan milli futbolcu Durmaz'a destek

Spor Bakanı Strandhäll, parlamentoda Durmaz'ın formasını giydi.Türkiye'den İsveç'e göç eden Süryani bir ailenin çocuğu olan İsveç milli takımı oyuncusu Jimmy Durmaz, birkaç gün önceki Almanya maçının son saniyelerinde bir faul yapmıştı. Durmaz'ın sebebiyet verdiği serbest vuruştan Almanya golü bulmuş ve maçı kazanmıştı. Bunun üzerine Durmaz, sosyal medya üzerinde birçok ırkçı ifade ve suçlamaya maruz kalmıştı.

İsveç Spor Bakanı Annika Strandhäll, Çarşamba günü kendisiyle dayanışma amacıyla, parlamentoda 29 yaşındaki Durmaz'ın formasını giyerek kendisine destek verdiğini gösterdi.

Strandhäll Instagram, Facebook ve Twitter hesapları üzerinden Durmaz'ın adı ve numarasını taşıyan formayı giydiği fotoğrafı #viarsverige ("Biz İsveç'iz") etiketiyle paylaştı.

Bakan, Instagram paylaşımında, "Öfke ve üzüntü tamamıyla anlaşılabilir duygular. Ancak bunun tek bir oyuncuya yönelik ırkçı ve nefret dolu hakaretlere dönüşmesine müsaade etmek kabul edilebilir bir durum değil" ifadelerini kullandı.

"Irkçılar gururumu yok edemez"