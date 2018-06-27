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İsveçli bakandan milli futbolcu Durmaz'a destek

27.06.2018 22:32 | Son Güncelleme

Süryani kökenli İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz'ın Almanya'ya maç kazandıran faulünün ardından ırkçı sözlere maruz kalmasına siyaset dünyasından tepki geldi.

İsveçli bakandan milli futbolcu Durmaz'a destek

Spor Bakanı Strandhäll, parlamentoda Durmaz'ın formasını giydi.Türkiye'den İsveç'e göç eden Süryani bir ailenin çocuğu olan İsveç milli takımı oyuncusu Jimmy Durmaz, birkaç gün önceki Almanya maçının son saniyelerinde bir faul yapmıştı. Durmaz'ın sebebiyet verdiği serbest vuruştan Almanya golü bulmuş ve maçı kazanmıştı. Bunun üzerine Durmaz, sosyal medya üzerinde birçok ırkçı ifade ve suçlamaya maruz kalmıştı.

İsveç Spor Bakanı Annika Strandhäll, Çarşamba günü kendisiyle dayanışma amacıyla, parlamentoda 29 yaşındaki Durmaz'ın formasını giyerek kendisine destek verdiğini gösterdi.

Strandhäll Instagram, Facebook ve Twitter hesapları üzerinden Durmaz'ın adı ve numarasını taşıyan formayı giydiği fotoğrafı #viarsverige ("Biz İsveç'iz") etiketiyle paylaştı.

Bakan, Instagram paylaşımında, "Öfke ve üzüntü tamamıyla anlaşılabilir duygular. Ancak bunun tek bir oyuncuya yönelik ırkçı ve nefret dolu hakaretlere dönüşmesine müsaade etmek kabul edilebilir bir durum değil" ifadelerini kullandı.

"Irkçılar gururumu yok edemez"

Pazar günkü bir antrenmandan önce Durmaz, takım arkadaşlarının önünde ve teknik direktör Janne Andersson'un yanında durarak bir basın açıklaması yaptı.

"Beni tehdit ettiğinizde, bana 'Arap şeytan', 'terörist', 'Taliban' dediğinizde, sınırı çok aşmış oluyorsunuz" diye konuşan Durmaz, özellikle de "ailesi ve çocuklarına yöneltilen tehditlerin hiçbir şekilde kabul edilemez" olduğunu söyledi. Durmaz, "Ben İsveçliyim ve İsveç milli takımında oynamaktan gurur duyuyorum. Irkçıların bu gururu yok etmesine asla izin vermeyeceğim" dedi.

İsveç Futbol Federasyonu da Durmaz'ı hedef alan ırkçı ifadelerle ilgili polise şikayette bulundu. "Bir oyuncunun tehditlere maruz kalmasını hoşgörmeyeceklerini" kaydeden genel sekreter Hakan Sjostrand, Durmaz'a yapılan muamelenin "can sıkıcı ve kabul edilemez" olduğunu ifade etti.

F Grubu'ndaki son maçında İsveç, Meksika'yı 3-0 mağlup etmeyi başararak bir üst tura çıkmış bulunuyor.

AFP,dpa,AP/BÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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