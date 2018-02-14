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İsveçli Başpiskopos Modeus'dan ezan açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 14.02.2018 09:43 | Son Güncelleme

İsveç'in güneyinde bulunan Vaxjö kenti Başpiskoposu Fredrik Modeus, "Şehrimizde kilise çanının yanı sıra ezan sesini duymayı umut ediyorum. Müslümanların ezanını sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

İsveçli Başpiskopos Modeus'dan ezan açıklaması

Vaxjö kentindeki Araby Camisi yetkililerinin dün emniyet müdürlüğüne, ezan okunması için yaptığı başvurunun ardından İsveç kilisesinden açıklama geldi.

AA'nın haberine göre, kilise adına sosyal medya hesabından açıklama yapan Başpiskopos Modeus, "İsveç Kilisesi adına Müslümanların ezanını sabırsızlıkla bekliyorum. Şehrimizde kilise çanının yanı sıra ezan sesini duymayı umut ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Konu ile ilgili İsveç devlet televizyonu SVT'ye açıklama yapan Vaxjö Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Pia Ringius, sadece haftada bir gün cuma namazı öncesi hoparlörle ezan okunması için başvuru yapıldığını kaydetti. Ringius, ''Öncelikle bölgenin durumu ve güvenliği araştırılıyor. Önceden böyle bir izin vermediğimiz için şu an başvuru incelemede. Stockholm'de bir cami için böyle bir izin verilmiş. Bu da göz önünde tutuluyor'' dedi.

İSVEÇ'TE İLK KEZ 5 YIL ÖNCE EZAN OKUNDU

İsveç'te hoparlörden ezan ilk kez beş yıl önce Stockholm'ün Botkyrka ilçesindeki Fittja Mahallesi'nde bulunan Fittja Ulu Camisi'nde okundu.

Camide 2013 yılından bu yana sadece cuma günleri namazdan önce hoparlörle ezan okunuyor.

Öte yandan üç ay önce de İsveç'in Blekinge bölgesindeki Karlskrona kentinde Boşnaklara ait İslam Kültür Derneğinin minareli camisinde beş vakit hoparlörle ezan okunmasına izin çıkmıştı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Aman kardeşim Çanmış,ezanmış her inanca eyvallah nolursunuz biraz sesini iyi ayarlayın,insanları yaşlıları,hastaları,çocukları yatağından hortlatmayın.Ne İslamda ne İsada ne Musada böyle hoperlöre ,yada dev çanları mikrofona bağlayıp insanların kulağının zarını patlatmak ibadeti dahada iyi hale getirmez,ibadet gönülden inanç işidir ,rabbim herkese gönülden olanını nasip etsin,gösteriş kepazelerinin simsarların sonunu hayretsin.BU kadar suyunu çıkarttınız yeter artık.
kültürlü ve insanlığın çok çok üzerinde olan iskandinavya ülkeleri aşmış, insana saygı saygı hayvan sever insansever mütevazi herşey var adamlarda. ateiste de saygılı müslümana da, hep böyle saygılı olunsa ateistine de inanına da nasıl bir sorun çıkar?çıkmaz. çıkmayınca da siyasetçiler koltuklarını sağlama alamazlar, 1600 tl verip ayaklanmasınlar dieye şükretmeyi öğretirler ki bu yüzden din siyasetçiler için muhteşem bir maşadır
arkadaşlar , ezan sesini tüm dünya insanı duyması gerek aslında ,nasıl biz çan sesini duyunca bir şey söylemiyorsak onlarda aynı şekilde bir şey söylememeleri gerek, ayrıca namaz ibadet olduğu gibi birde insan vücudu için sağlıktır , nasıl spor salonlarına gidip para veriyorsanız, bunda para istenmiyor , tamamen bedava vücut saglıgı ve ibadet bir arada hemde bütün azalarımız için beyin,dil,kulak,boyun,bel,dizkapagı,topuk,ayak,el,göz vb. gibi bütün azalarımız hereket halinde üstelik bedava namaz bundan dolayı hem farz ,hem sünnet,hem sağlık,denemesi bile bedava...
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