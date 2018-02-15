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İsveç’te dilencinin çantasından 60 bin euro çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 15.02.2018 09:15 | Son Güncelleme

İsveç’te yakalanan bir dilencinin palto ve çantasından 60 bin euro çıktı. İsveç’in Uppsala şehrinde yakalanan bir dilencinin palto ve çantasından 6 milyon İsveç kronu, yani 60 bin euro çıktı.

İsveç’te dilencinin çantasından 60 bin euro çıktı

İsveç’te yakalanan bir dilencinin palto ve çantasından 60 bin euro çıktı.

İsveç’in Uppsala şehrinde yakalanan bir dilencinin palto ve çantasından 6 milyon İsveç kronu, yani 60 bin euro çıktı. Polis tarafından parasına el konulan dilenci gözaltına alındı.

İsveç’te birçok Romanyalı ve Bulgaristanlı dilenci bulunuyor. Kendi ülkelerinde bir ayda kazandıkları parayı İsveç’te bir günde kazandıklarını söyleyen dilenciler, hallerinden memnun gözüküyor.

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Anahtar Kelimeler:
dilenci isveç

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