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İsveç'te evlere 'savaşa hazırlık' broşürü gönderilecek

19.01.2018 01:04 | Son Güncelleme 1 saat önce

4,7 milyon eve olası bir savaş durumunda yapılması gerekenleri açıklayan kitapçıklar gönderileceği açıklandı. Broşürlerde terör saldırısı, siber saldırı ve doğal afetlere hazırlıkla ilgili bilgiler de yer alacak.

Getty Images İsveç Gotland adasına 2016'da yeniden asker yerleştirmişti

İsveç'te 4,7 milyon eve olası bir savaş durumunda yapılması gerekenleri açıklayan kitapçıklar gönderileceği açıklandı.

Broşürlerde terör saldırısı, siber saldırı ve doğal afetlere hazırlıkla ilgili bilgiler de yer alacak.

"Yeniden savaş gelirse" başlıklı broşür, Mayıs ayından itibaren dağıtılacak.

Bu adım, İsveç'te Rusya'nın askeri eylemleri, terör ve sahte haberlere yönelik endişelerin arttığı bir dönemde atılıyor.

İsveç medyası benzer broşürlerin 2. Dünya Savaşı sırasında da dağıtıldığını ancak broşürlerin basımına 1980'lerde son verildiğini duyurdu.

İsveç Sivil İhtiyat Dairesi'nden Christina Andersson "İklim değişikliği, terör saldırıları, salgınlar ve bilgi kirliliği gibi daha karmaşık tehditler altındayız. İnsanlar bunlarla nasıl baş edebileceklerini bilmeli" dedi.

İsveç son yıllarda, Avrupa'daki güvenlik sorunlarını ve Rusya'nın Ukrayna'daki rolünü gerekçe göstererek savunma harcamalarını da artırdı.

Ayrıca 2016'da Baltık Denizi'ndeki Gotland adasına yeniden asker yerleştirdi. Ayrıca ülke içinde NATO'yla yakınlaşma tartışmaları da yapılıyor.

İsveç geçen yıl da askeri hizmeti yeniden zorunlu hale getirmişti.

Nisan ayında Stockholm'de yapılan kamyonlu saldırıda 5 kişi ölmüştü.

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