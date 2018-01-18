İsveç'te polis karakoluna bombalı saldırı

Malmö polisinden yapılan açıklamada, bombanın polis karakolunun ön tarafında hasara neden olduğu ve bina önündeki bazı araçların da büyük zarar gördüğü kaydedildi. Açıklamada, saldırıda ölen yada yaralanan olmadığı bildirildi. Bomba uzmanları bölgeye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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