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İsveç'te polis karakoluna bombalı saldırı

DÜNYA HABERLERİ | 18.01.2018 00:32 | Son Güncelleme 1 saat önce

İsveç'in Malmö kentinde Rosengard ilçesinde bulunan polis karakoluna bombalı saldırı düzenlendi.

İsveç'te polis karakoluna bombalı saldırı

Malmö polisinden yapılan açıklamada, bombanın polis karakolunun ön tarafında hasara neden olduğu ve bina önündeki bazı araçların da büyük zarar gördüğü kaydedildi. Açıklamada, saldırıda ölen yada yaralanan olmadığı bildirildi. Bomba uzmanları bölgeye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
isveç bombalı saldırı malmö Rosengard

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İsveç ABD'yi eleştirdiği günden beridir olayların arkası kesilmiyor. kimse bu olaylara rastlantı diyemez.
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