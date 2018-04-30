İsveç’ten Yola Çıktı Filistin İçin Yürüyor

Twitter, Facebook ve Instagram’daki “Walk to Palastine” hesaplarıyla İsveç’ten başlayan yürüyüşünü kamuoyuyla paylaştığını aktaran Ladraa, sosyal medya aracılığıyla kendisine ulaşıldığını belirterek, böylece yolculuğu boyunca yeni insanlarla tanıştığını ve Filistin’le ilgili söyleşiler verdiğini de ifade etti. Bulgaristan’dan Türkiye’ye geçişişinde kendisini sosyal medya aracılığıyla izleyen Filistinliler ve eylemini destekleyenlerce karşılandığını kaydeden Ladraa, yürüyüşüne konaklayacağı yer, yemek ve maddi yardımlarla destek bulduğunu da anlattı.

İsveç’ten Türkiye’ye 9 ayda yürüdü

İsveç’ten 9 ay önce yola çıktığını anlatan Ladraa, Ankara’ya ulaşmasıyla yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik yolu geride bıraktığını ifade etti. Neden böyle bir yürüyüş eylemi başlattığını sorduğumuz Ladraa, “Örneğin Gazze, 10 metre yüksekliğinde duvar ile çevrili durumda. Gazze’de insani afet yaşanıyor. İsrail’in işgali altında bombalı saldırıları sürüyor. Çocuklar, hapishanelerde. Böylesi zor bir yürüyüşü yapmam temel amaç da pek çok insan işgal altındaki Filistin’de neler yaşandığını bilmiyor. Medyada Filistin’de olan bitene dair pek iyi işler çıkarmıyor, haberler hazırlamıyor. Eğer özellikle bir konuya dikkat çekmek istiyorsanız, sıradan olmayan bir şeyler yapmanız gerekir. Normal etkinlikler veya gösterilerle dünyanın sizi dinlemesini sağlayamazsınız. Bu yürüyüş ile Filistin’in hikayesini insanların dinlemesini umuyorum” dedi.

Kendini insan hakları ve barış “aktivisti” olarak tanımlayan Ladraa, daha önce Filistin’de bulunduğunu belirterek, “Orada çok sayıda Filistinli ile tanıştım, konuştum. İşgal altındaki durum, gerçekten çok korkunç. Dünya neler olduğu bilmeli” ifadelerini kullandı. Sadece okuyarak yaşananları anlamayacağı için Filistin’e kendi gözleriyle neler olduğunu görmeye gittiğini söyleyen Ladraa, öncesinde İsveç’e gelmiş Filistinlilerden İsrail’in tutumunu dinlediğini ve hatta sığınmacı kampına dahi bombalama yapıldığını öğrendiğini ancak bununla yetinemeyeceğine karar vererek neler yaşandığını kendi gözleriyle görmek için Filistin’e gittiğini anlattı.