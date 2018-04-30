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İsveç’ten Yola Çıktı Filistin İçin Yürüyor

30.04.2018 18:07 | Son Güncelleme

İsveçli müzisyen ve insan hakları eylemcisi Benjamin Ladraa, Filistin’in bağımsızlığı için İsveç’ten Filistin’e başlattığı yürüyüşünde 10 ülkeyi geride bırakarak 11. durağı Türkiye’ye ulaştı. Ladraa, “Filistin’e Yürü” eylemi hakkında Amerika’nın Sesi’nin sorularını yanıtladı

İsveç’ten Yola Çıktı Filistin İçin Yürüyor

İsveçli müzisyen ve insan hakları eylemcisi Benjamin Ladraa, Filistin’in bağımsızlığı için İsveç’ten Filistin’e başlattığı yürüyüşünde Ankara’dan barış mesajı verdi.

Ladraa, İsveç’in Göteborg kentinden yola çıktı ve bugünde dek 10 ülkeyi geride bırakarak11. durağı Türkiye’ye ulaştı. Ankara’da mola veren Ladraa, “Filistin’e Yürü” eylemi hakkında Amerika’nın Sesi’nin sorularını yanıtladı. Özellikle Avrupa’nın dikkatini konuya çekmek istediğini söyleyen Ladraa, İsrail’in üzerinde mutlaka uluslararası baskı oluşturulması gerektiği görüşünde.

Twitter, Facebook ve Instagram’daki “Walk to Palastine” hesaplarıyla İsveç’ten başlayan yürüyüşünü kamuoyuyla paylaştığını aktaran Ladraa, sosyal medya aracılığıyla kendisine ulaşıldığını belirterek, böylece yolculuğu boyunca yeni insanlarla tanıştığını ve Filistin’le ilgili söyleşiler verdiğini de ifade etti. Bulgaristan’dan Türkiye’ye geçişişinde kendisini sosyal medya aracılığıyla izleyen Filistinliler ve eylemini destekleyenlerce karşılandığını kaydeden Ladraa, yürüyüşüne konaklayacağı yer, yemek ve maddi yardımlarla destek bulduğunu da anlattı.

İsveç’ten Türkiye’ye 9 ayda yürüdü

İsveç’ten 9 ay önce yola çıktığını anlatan Ladraa, Ankara’ya ulaşmasıyla yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik yolu geride bıraktığını ifade etti. Neden böyle bir yürüyüş eylemi başlattığını sorduğumuz Ladraa, “Örneğin Gazze, 10 metre yüksekliğinde duvar ile çevrili durumda. Gazze’de insani afet yaşanıyor. İsrail’in işgali altında bombalı saldırıları sürüyor. Çocuklar, hapishanelerde. Böylesi zor bir yürüyüşü yapmam temel amaç da pek çok insan işgal altındaki Filistin’de neler yaşandığını bilmiyor. Medyada Filistin’de olan bitene dair pek iyi işler çıkarmıyor, haberler hazırlamıyor. Eğer özellikle bir konuya dikkat çekmek istiyorsanız, sıradan olmayan bir şeyler yapmanız gerekir. Normal etkinlikler veya gösterilerle dünyanın sizi dinlemesini sağlayamazsınız. Bu yürüyüş ile Filistin’in hikayesini insanların dinlemesini umuyorum” dedi.

Kendini insan hakları ve barış “aktivisti” olarak tanımlayan Ladraa, daha önce Filistin’de bulunduğunu belirterek, “Orada çok sayıda Filistinli ile tanıştım, konuştum. İşgal altındaki durum, gerçekten çok korkunç. Dünya neler olduğu bilmeli” ifadelerini kullandı. Sadece okuyarak yaşananları anlamayacağı için Filistin’e kendi gözleriyle neler olduğunu görmeye gittiğini söyleyen Ladraa, öncesinde İsveç’e gelmiş Filistinlilerden İsrail’in tutumunu dinlediğini ve hatta sığınmacı kampına dahi bombalama yapıldığını öğrendiğini ancak bununla yetinemeyeceğine karar vererek neler yaşandığını kendi gözleriyle görmek için Filistin’e gittiğini anlattı.

“Dinci değilim, İsveçliyim”

Bu arada Türkiye’de sosyal medyada Ladraa ile ilgili “Yahudi kökenli İsveçli” gibi paylaşımlar yapıldı. Ladraa’nın ailesi nedeniyle Filistin kökenli olduğu iddiasını doğrulamayan Benjamin Ladraa, dini herhangi bir yaklaşımı olmadığını belirterek, İsveçli olduğunu vurguluyor. Doğma, büyüme İsveçli olduğunu söyleyen Ladraa, Filistin ile ilgili bir bağı olmadığını da sözlerine ekledi.

Mersin’den Mısır’a geçecek

Ladraa, Ankara’dan yürüyüşüne Mersin’e doğru devam ederek, buradan da deniz yoluyla Mısır’a geçmeyi planlıyor. Mısır’dan Ürdün’e ve oradan da Filistin’e ulaşmayı hedeefleyen Ladraa, Filistin’e geçişinde İsrail’in olası tepkisiyle de karşılaşabileceğini düşünüyor.

Ayrıca Filistinlilerin öncelikle işgalden kurtulmaya ihtiyacı olduğunu da söyleyen Ladraa, her türlü insani yardım ve kalkınma sağlanabilmesi için mutlaka işgalin sona ermesi gerektiğini dile getirdi.

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