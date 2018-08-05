İsviçre Alpleri'nde uçak düştü! 20 ölü

Kaza yapan uçağın, eski model pervaneli bir uçak olduğunu belirten yetkililer, uçağın Piz Segnas dağına düştüğünü belitti. Uçağın JU-AIR havayollarına ait 20 kişi kapasiteli Ju-52 model uçak olduğu öğrenildi. Graubünden bölge polisi, dağın 2 bin 540’ıncı metresinde uçak parçalarını bulduklarını ve bölgede 5 helikopterle arama kurtarma çalışmalarına başladıklarını açıkladı.
20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yerel basın uçakta 17 yolcu ve 3 mürettebatın olduğunu iddia etti. Kazada 20 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İsviçre Havacılık Dairesi bölgeyi uçuşa kapattı.
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