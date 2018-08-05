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İsviçre Alpleri'nde uçak düştü! 20 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 05.08.2018 15:12 | Son Güncelleme

İsviçre’deki Alp Dağları'nda seyir gezisi yapan uçağın düşmesi sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.

İsviçre Alpleri'nde uçak düştü! 20 ölü

Kaza yapan uçağın, eski model pervaneli bir uçak olduğunu belirten yetkililer, uçağın Piz Segnas dağına düştüğünü belitti. Uçağın JU-AIR havayollarına ait 20 kişi kapasiteli Ju-52 model uçak olduğu öğrenildi. Graubünden bölge polisi, dağın 2 bin 540’ıncı metresinde uçak parçalarını bulduklarını ve bölgede 5 helikopterle arama kurtarma çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yerel basın uçakta 17 yolcu ve 3 mürettebatın olduğunu iddia etti. Kazada 20 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İsviçre Havacılık Dairesi bölgeyi uçuşa kapattı.

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Anahtar Kelimeler:
isviçre uçak Alp Dağları

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