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İsviçre'de şok görüntü! Sokak ortasında öldürüldüler

DÜNYA HABERLERİ  | 23.02.2018 17:55 | Son Güncelleme

İsviçre'nin Zürih kentinde iki kişi öldürüldü. Polis, Zürih'teki olayın kontrol altında olduğunu ve kent sakinlerini tehdit eden bir tehlikenin bulunmadığını duyurdu.

Yerel kaynaklar, bölgeye polis ekiplerinin sevk edildiğini aktarıyor.

Blick gazetesi, olay yerinden ilk fotoğrafı yayınladı. Karede, yerde yatan iki ceset görülüyor.

Görgü tanıkları, dört veya beş el ateş edildiğini söylüyor.

Polis, olayın kontrol altına alındığını ve kent sakinlerini tehdit eden bir tehlikenin halihazırda bulunmadığını açıkladı. Açıklamada ayrıca herhangi bir terörizm bağlantısının bulunmadığı belirtildi.

Yerel kaynaklar, bölgeye polis ekiplerinin sevk edildiğini aktarıyor.

Zürih, İsviçre'nin finans başkenti olarak biliniyor.

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isviçre Zürih polis

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Dün Belçika,bugün isveç,hayırdır!.:)
İsviçde ne olmuş?
isviç nere la?
videoyu koydunuz iyi olmuş aydınlandık
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