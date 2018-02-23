İsviçre'de şok görüntü! Sokak ortasında öldürüldüler

Yerel kaynaklar, bölgeye polis ekiplerinin sevk edildiğini aktarıyor.

Blick gazetesi, olay yerinden ilk fotoğrafı yayınladı. Karede, yerde yatan iki ceset görülüyor.

Görgü tanıkları, dört veya beş el ateş edildiğini söylüyor.

Polis, olayın kontrol altına alındığını ve kent sakinlerini tehdit eden bir tehlikenin halihazırda bulunmadığını açıkladı. Açıklamada ayrıca herhangi bir terörizm bağlantısının bulunmadığı belirtildi.

Yerel kaynaklar, bölgeye polis ekiplerinin sevk edildiğini aktarıyor.

Zürih, İsviçre'nin finans başkenti olarak biliniyor.