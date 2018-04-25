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İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.04.2018 18:22 | Son Güncelleme

İsviçre'de bir şirketin, Suriye'ye, sarin gazı yapımında kullanılabilen 5 ton izopropanol ihraç ettiği bildirildi. İsviçre Devlet Ekonomi Sekreterliği, yasaklı kimyasal madde ihracatını doğruladı.

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

İsviçre Devlet Televizyonu'nun (RTS) haberine göre, Mayıs 2014'te Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) Suriye'nin 133 ton izopropanolü imha ettiğini bildirmesinden 6 ay sonra, İsviçreli bir şirket bu ülkeye kimyasal silah yapımında kullanılabilecek yasaklı kimyasal madde ihraç etti.

Haberde, sarin gazı yapımında kullanılabilen 5 ton izopropanol ihracının hiçbir yasal engele takılmadan gerçekleştiği vurgulandı.

YASAKLI MADDE İHRAÇ EDİLDİĞİ DOĞRULANDI

İsviçre Devlet Ekonomi Sekreterliğinden (SECO) RTS'ye yapılan açıklamada, Suriye'ye yasaklı madde ihraç edildiği doğrulandı.

SECO açıklamasında, Suriyeli alıcının "özel bir ilaç firması" olduğu ve firmanın "o zaman da şimdi de Suriye rejimiyle bir bağlantısı olduğuna dair bir işaret görülmediği" belirtildi.

İsviçre'nin Avrupa ülkelerinin Suriye'ye karşı uyguladığı yaptırımlara uyduğu belirtilen açıklamada, 2014'te izopropanol maddesinin ihracının önünde yasal bir engel olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, aynı kimyasal maddenin bugün Suriye'ye ihraç edilmesinin ise rejimin yaptığı kimyasal saldırılardan dolayı mümkün olamayacağı kaydedildi.

Öte yandan, İsviçre Senatosu Güvenlik Politikası Komisyonu'nun da yasaklı kimyasal madde ihracının tüm yönleriyle aydınlatılması için çağrıda bulunduğu öğrenildi.

78 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlenen kimyasal silah saldırısında 78 kişi yaşamını yitirmişti.


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Anahtar Kelimeler:
isviçre Suriye ihraç kimyasal madde

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
bu müslüman katliamı ne zaman bitecek batıyı abd yi biliyorduk da isviçreyi bilmiyorduk
@sibel_oz_1977 İsviçre doğu mu?
@sibel_oz_1977 ya abd baskısı, yada israil baskısı ile yapmıştır onlarda meraklanma,
Amerikalı işgalcileri göreve çağırıyoruz... hadi isviçreye ...
ALLAH BELANIZI VERSİN
avrupa şimdi isviçreye bomba atması, oraya gidip demokrasiyi tesis etmesi lazım. bir an önce, tez bm toplayın. acillll
Bunlar peruk takan kellerden.Gerçi perukta taksan yine kelsin.
medeniyet dedigin tek disi kalmis canavar
Bunları yaparken hamle yapmayı da ihmal etmeyip.türkiye deaşa yardım ediyor. terörle mücadele orantısız güç kullanıyor diyor.eğer terörle mücadeleyi hafifletmez iseniz ambargoyla tehdit bile ediyor.bunların hiç bir sözüne asla itibar edilmemeli.bildiğimiz yolda yurumeliyiz
niye şaşırıyorum İsviçre olunca onlarda diğer gavur üljelerî gibi Müslüman düşmanları ve para için insanlar ölmüş önemlisi para parA a
evet simdi amerika isvicreye bi yaptirimin olacakmi? hani masum halki dusunursunya hep. onlarida bombalayacanmi yoksa ekonomik yaptirim felan yoksa. kinayacanmi
hayret, sözkonusu avrupalı bir devlet olunca ses yok.
Kesin isviçre kullanıldı burda, arkasında yine abd. israil, fıransa ve ingiltere vardır.
yaşasın avrupa ve birliği !!!
hadi bakalım sıkıysa isviçreyede ambargo uygulayın
pislik esat bunlarin hesabını nasıl vereceksin
isviçre dünyanın en iki yüzlü devletidir.
abd ve avrupanın amaçı oradaki katliamı durdurmak için mi mücadele ediyor sanki aksine gerilim ve düşmalığı tırmandırmak daha çok müslüman öldürerek iç savaş çıkartarak kaostan beslenmek
trump alanı bombaladın satanıda bombalasana ınsan haklarına ınsanlıga aykırı madem kı,yapamazsın demı,ıkıyuzlusunuz,
Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı! Nerde -gösterdiği vahşetle- "bu: bir Avrupalı!" Dedirir -yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi, Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yâhud kafesi!
muhtemelen ABD isviçreye askeri müdahale için BM ye başvurur
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