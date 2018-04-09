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İsviçre polisinden YPG/PKK yandaşlarına plastik mermili müdahale: 239 gözaltı

DÜNYA HABERLERİ  | 09.04.2018 01:13 | Son Güncelleme

İsviçre'nin başkenti Bern'de izinsiz gösteri düzenleyen terör örgütü YPG/PKK yandaşlarına, polis plastik mermilerle müdahale etti. Polis, 63'ü kadın 239 kişiyi gözaltına aldı.

İsviçre polisinden YPG/PKK yandaşlarına plastik mermili müdahale: 239 gözaltı

Zeytin Dalı Harekatı'nı bahane ederek aylardır İsviçre'de izinsiz gösteriler yapan terör yandaşları polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Şehri birbirine katan YPG/PKK yandaşlarına plastik mermilerle müdahale eden Bern polisi, 239 kişiyi gözaltına aldı.

İsviçre basınında resmi kaynaklara dayandırılarak yer alan haberlere göre, dün akşam saatlerinde yaklaşık 400 YPG/PKK yandaşı, Bern Tren İstasyonu'ndan Parlamento Meydanı'na yürüyüşe geçti.

Polisin, tutuklamalara yol açacak davranışlardan kaçınması için yaptığı uyarıları dinlemeyen terör yandaşları, bir süre sonra Bern şehir merkezinde şiddet olayları sergiledi. Ellerindeki meşaleler, sprey boyalar, piroteknik ürünler ve diğer objelerle binalara zarar veren terör örgütü yandaşlarını polis plastik mermilerle müdahale ederek dağıttı.

YPG/PKK destekçeleri şehirde yüzbinlerce İsviçre Frank'ı zarara yol açtı. Polis, 63'ü kadın 239 kişiyi gözaltına aldı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
isviçre bern YPG-PKK gözaltı

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