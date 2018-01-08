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İsviçre'de arabada fuhuş artınca, cinsel ilişki kutuları inşa edildi!

DÜNYA HABERLERİ | 08.01.2018 04:08 | Son Güncelleme 1 saat önce

İsviçre sokaklarında araba içinde fuhuş artınca, Zürih Belediyesi cinsel ilişki kutuları inşa etti.

İsviçre'de arabada fuhuş artınca, cinsel ilişki kutuları inşa edildi!

İsviçre'de fuhuş şehir merkezlerine yayılınca, Zürih'in dış mahallelerinden birinde cinsel ilişki kutuları inşa edildi.

SOKAKTA FUHUŞ ARTINCA ÇÖZÜM ARANDI

Para karşılığında cinsel ilişkiye girmek isteyen erkekler, arabalarına aldıkları hayat kadınları ile bu kutuların içine giriyorlar. Son yıllarda merkezi yerlerde araba içinde cinsel ilişkiye giren insan sayısının artması vatandaşları rahatsız etmeye başlayınca, bu yöntem ile olaya çözüm bulunmaya çalışıldı.

KADINLAR İÇİN PANİK BUTONU VAR

Proje sayesinde hayat kadınlarına yetkililerin ulaşımı ve kontrolü de sağlanmış oluyor. Aynı zamanda kabinlerde bulunan panik butonları sayesinde, kadınların güvenliği de sağlanıyor.

MALİYETİ 1 MİLYON EURO

Bu kabinlerin yakınındaki destek merkezleri de hayat kadınlarına yardımcı olmaya çalışıyor. Tesisin maliyetinin 1 milyon euro olduğu açıklanırken, tesisin başarılı olması durumunda yaygınlaştırılması düşünülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
fuhuş Zürih isviçre

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