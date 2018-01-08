İsviçre'de arabada fuhuş artınca, cinsel ilişki kutuları inşa edildi!

İsviçre'de fuhuş şehir merkezlerine yayılınca, Zürih'in dış mahallelerinden birinde cinsel ilişki kutuları inşa edildi.
SOKAKTA FUHUŞ ARTINCA ÇÖZÜM ARANDI
Para karşılığında cinsel ilişkiye girmek isteyen erkekler, arabalarına aldıkları hayat kadınları ile bu kutuların içine giriyorlar. Son yıllarda merkezi yerlerde araba içinde cinsel ilişkiye giren insan sayısının artması vatandaşları rahatsız etmeye başlayınca, bu yöntem ile olaya çözüm bulunmaya çalışıldı.
KADINLAR İÇİN PANİK BUTONU VAR
Proje sayesinde hayat kadınlarına yetkililerin ulaşımı ve kontrolü de sağlanmış oluyor. Aynı zamanda kabinlerde bulunan panik butonları sayesinde, kadınların güvenliği de sağlanıyor.
MALİYETİ 1 MİLYON EURO
Bu kabinlerin yakınındaki destek merkezleri de hayat kadınlarına yardımcı olmaya çalışıyor. Tesisin maliyetinin 1 milyon euro olduğu açıklanırken, tesisin başarılı olması durumunda yaygınlaştırılması düşünülüyor.
Erdoğan'ın eleştirdiği Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörü Prof. Özkan'dan sıralama tweet'i
İdlib'de art arda patlamalar! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Uludağ'da kritik saatler! Ekipler seferber oldu...
Küçük çocuğu taciz eden kişiye sokak ortasında linç!
CHP İzmir İl Kongresi karıştı! Yumruklar havada uçuştu
Porno bağımlısıydı! Bakın genç kadın nasıl kurtuldu
Cami tuvaletinde uyuşturucu ticareti! Bonzai satarken suçüstü yakalandı
Erkek kokusunun kadınlar üzerindeki etkisi ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa dönüşü sert mesajlar
ABD donuyor! Çok sayıda kişi aşırı soğuklardan hayatını kaybetti
Dacia Duster yenilendi
Karadeniz yaylalarında terörist avı!
Okuyucu Yorumları 1 yorum