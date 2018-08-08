İsviçre’de Sendikalar AB Görüşmelerini Boykot Etmeye Hazırlanıyor

Brüksel, İsviçre’nin AB pazarına girmesi için daha fazla garanti vermeyeceğini söyleyerek Bern’e bu yıl anlaşmaya varmak için baskı uyguluyor. İsviçre ihracatının büyük kısmını AB ülkeleriyle yapıyor.

Anlaşmaya varılamaması ekonomik bağları ve İsviçre’nin birlikle ilişkilerini zedeleyebilir.

İsviçre geçen ay AB’yle ilişkilerin geleceği konusunda yapılan görüşmelerin sonbahara kadar askıya alınmasına karar vermişti. Bu sürede kantonlara, iş verenlere ve işçilere danışılarak piyasa kuralları ele alınacaktı. Görüşmelerin teknik kısmının bu hafta başlaması bekleniyordu.

Sendikalar, Avrupa’da en yüksek maaşlara sahip İsviçreli işçilerinin gelirini korumak istiyor.

İsviçre ayrıca AB işverenlerinin işçileri geçici işler için ülkesine göndermesi halinde sekiz gün öncesinden haber vermesini istiyor.

AB, İsviçre’den bu gibi çalışma kanunlarını değiştirmesini ve AB’nin dolaşım serbestisi gibi düzenlemeleriyle uyumlu hale getirmesini talep ediyor.

İşçi sendikaları ve işverenlerse sekiz gün kuralının ziyaretçi işçilerin rastgele kontrole tabi tutulmaları için zaman tanıdığı görüşünde.

